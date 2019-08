Det er nye tider for Simon Kvamm. Sammen med sin familie har han brugt sommeren på at flytte fra den ene ende af landet til den anden.

Ifølge tingbogen har den 44-årige musiker og producer sammen med sin kone Stine Ellerbæk købt en villa i Dragør.

Dermed flytter de og døtrene Elinor og Alice på 13 og otte år tilbage til Sjælland.

For fire år siden vendte de fire ellers København, og en lejlighed på Frederiksberg, ryggen og drog mod vest - mere præcist til Klitmøller syd for Hanstholm.

Klitmøller, eller Cold Hawaii som det kaldes, er et sted, hvor der i dag er lige så mange surfere som fiskere - og selvom hverken Simon Kvamm eller Stine Ellerbæk surfede - havde de lyst til luften og friheden, som den føles der - langt ude vestpå.

Som han har fortalt til Euroman handlede flytningen dengang om, at han var træt af trafikken, nærmede sig de 40 og opdagede, at ‘København var blevet et sted, hvor han surfede fra legeplads til legeplads med en dyr kaffe i hånden’.

Simon Kvamm er kendt som forsanger i Nephew, i duoen 'De eneste to' og er blandt meget andet også en af kræfterne bag Bremen Teater.

Både han og Stine Ellerbæk, der er journalist, har forsat haft arbejde i København, mens de har boet i Vestjylland. Det blev for besværligt.

Villaen i Dragør som fremover skal huse Simon Kvamm, Stine Ellerbæk og deres to døtre.

»Da vi flyttede herover for fire år siden, var det et eksperiment, som skulle vare i et år. Siden vi bor her på fjerde år, må man fastslå, at eksperimentet lykkedes. Vi er enormt glade for byen, men vi pendler for meget,« har Stine Ellerbæk fortalt til det lokale site KlitPosten.dk.

Derfor vender de nu tilbage til Sjælland, men har ikke opgivet havet.



Parret har nemlig købt en villa tæt på vandet i Dragør. De har betalt 9,5 mio. kr. for og har til gengæld fået ikke mindre end 242 kvm i to etager i tredje række til vandet.

Dermed er det nye tider og nye muligheder for hele familien, der dog ikke er helt færdige med Klitmøller.

Til KlitPosten.dk siger Stine Ellerbæk, at familien leder efter et sommerhus i området.