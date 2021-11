»Svarer for mig til, at bassisten i Oasis gendanner Oasis uden at klappe det af med brødrene Gallagher«

Sådan skriver Simon Kvamm på Twitter fredag aften.

Meldingen kommer efter, at Radio- og tv-nævnet har godkendt, at radiostationen Radio LOUD kan skifte navn til 24syv.

»Det er ganske enkelt pivfalsk varebetegnelse i forhold til lytterne og dermed ikke et projekt, jeg skal være en del af,« skriver Simon Kvamm.

Det er et kommende podcast-projekt, som Simon Kvamm nu trækker sig fra.

Han kritiserer, at de to programchefer hos det gamle Radio24syv, Michael Bertelsen og Mads Brügger, ikke har haft noget at sige om navneskiftet.

Podcast-projektet, som Simon Kvamm skulle være en del af, skulle distribueres af Radio LOUD. Men nu bliver det ikke med Nephew-sangeren som vært.

Den nye podcast skulle have handlet om Roskilde Festival.

Simon Kvamm havde allerede offentliggjort i et nyhedsbrev, at han skulle være vært for podcasten.

Det var dog før nyheden om det endelige navneskift kom frem fredag.

Radio LOUDs navneskift til 24syv gælder fra nytår.

B.T. har forsøgt at få fat i Simon Kvamm, men det er ikke lykkedes.