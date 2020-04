Simon Emil Ammitzbøll-Bille er blevet far til sit andet barn.

Det skriver den 42-årige formand for partiet Fremad på Facebook.

Den lille ny kom til verden tirsdag og har allerede fået navent Thit, skriver han.

'I dag er Lili blevet storesøster til Thit. Så nu er vi en familie på fire. Alle har det godt.'

Simon Emil Ammitzbøll-Bille og hans hustru Kristine Bille blev gift i 2017 og blev året efter forældre til Lilli.

Parret havde kendt hinanden i mere end 15 år, efter at have mødt hinanden i Radikal Ungdom. Men først for få år siden begyndte kærligheden at spire.

Det skete efter, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille var blevet enkemand i en alder af bare 38 år, da hans ægtefælle Henning Olsen døde.

At Simon Emil Ammitzbøll-Bille nu var faldet for en kvinde vakte opsigt. Selv tog han det dog med ophøjet ro.

»Jeg tror ikke, det er så kompliceret for mig, som det kan være for andre. Fordi det er forelskelsen og kærligheden, som er i centrum,« sagde han dengang til B.T.

»Det kan godt være, at nogen vil dele den slags op i kasser, men så beklager jeg, at jeg ikke er så 'Kvadratisk. Praktisk. God' som en Ritter Sport-chokolade.«

Fødslen af lille Thit er blot den seneste af en række nylige store begivenheder for politikeren.

I februar blev han erklæret kræftfri efter at være blevet opereret for testikelkræft på Rigshospitalet to uger tidligere, og i november stiftede den tidligere Liberal Alliance-minister partiet Fremad efter en periode som løsgænger.