Simon Cowell har atter fået internetbrugere til at spærre øjnene op med sit omskiftelige udseende.

Den 63-årige 'Britains Got Talent'-skaber optræder nemlig i en ny video, der skal lokke deltagere til talentshowet.

Dog er det formentligt de færreste, der har fået den pointe med, for det er altså Simon Cowell selv, der for alvor løber med opmærksomheden.

'Simon Cowell ser ud som om, han har flået nogen levende og har taget vedkommendes ansigt på,' skriver en bruger på Twitter, mens en anden stemmer i:

Simon Cowell looks like he's skinned someone alive and is wearing their face pic.twitter.com/vesm0MBz5O — Dr Jess Asstrophe (@jessasstrophe) December 1, 2022

'Forestil dig at være så bange for at blive ældre, at du hellere vil ligne en dårlig voksfigur af dig selv. Simon Cowell burde virkelig være en lektion for alle narcissistiske og forfængelige mennesker allevegne.'

Flere – herunder pizzakæden Dominos – har da også udtryk bekymret for, hvorvidt stjernens ansigt er ved at smelte.

'Hvem efterlod Simon Cowell ved siden af radiatoren?' skriver en bruger eksempelvis, mens pizzakæden til et billede fra videoen skriver 'Når du tager Simon Cowell ud af fryseren'.

Simon Cowell, hvis udseende også før har vakt undren, har dog tidligere forklaret til den britiske avis, The Sun, at han har valgt at få fjernet sine filler-injektioner i ansigtet, da det – ifølge ham selv – fik ham til at ligne noget fra en gyserfilm.

»Jeg var nået til et punkt, hvor jeg måske var gået lidt for langt,« fortalte han og afslørede, at han ikke kunne genkende sig selv på billeder fra før indgrebene.