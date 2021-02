»Jeg vidste, at jeg havde brækket ryggen i dét øjeblik jeg landede.«

Lyder det fra en meget ærlig Simon Cowell, der sidste år var involveret i en farlig cykelulykke.

Han fortæller i en video til mediet Extra sin historie, hvor han svævede mellem at være bevidstløs og til stede hele tiden.

Den 61-årige 'X-Factor'-legende forklarer, at han godt vidste, at man ikke skal bevæge sig, når man er ude for sådan et uheld, men det tænkte han ikke på.

Producer Simon Cowell speaks at the unveiling of the star for Israeli-American producer Haim Saban on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California U.S., March 22, 2017. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Producer Simon Cowell speaks at the unveiling of the star for Israeli-American producer Haim Saban on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California U.S., March 22, 2017. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

For ham gjaldt det kun om en ting: At nå tilbage til hans hus, så han kunne få ordentlig hjælp.

Han blev reddet og kørt til hospitalet, hvor han var under operation i seks timer.

»Det kunne have været meget værre. Jeg så røntgenfotografiet af min ryg og kunne se, at den næsten var splintret til småstykker, så jeg ikke ville kunne gå igen.«

Ifølge har Simon Cowell har familien været en stor støtte i kampen om at komme på toppen igen.

Kæresten Lauren Silverman og sønnen Eric på syv er begyndt at kalde Simon Cowell for 'Iron Man' på grund af hans mange skruer og metalpinde i ryggen.

Og det store support fra familien har fået Simon Cowell til at fastholde sin kamp, og han har lovet, at han vil vende tilbage stærkere og sundere end før.