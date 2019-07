Du kan ikke komme af med bildækket uden at droppe alkoholen.

Sådan lyder rådet fra mange, når man søger gode råd til at få mast maven ind i sommertøjet.

Men Simon Cowell mener at have modbevist den udbredte overbevisning og giver dermed fornyet håb til drukglade, midaldrende mænd med dunk.

Til en sommerfest på Victoria and Albert Museum i London torsdag fremviste han slankere krop end længe og afslørede samtidg, hvordan han havde tabt sig.

Det var hans mangeårige veninde, sangerinden Sinitta, som havde påpeget, at dellerne på Cowell var kommet lidt ud af kontrol, og han gik efterfølgende til læge for at få klar besked.

»Efter nogle blodprøver sagde han til mig, at 'Du må ikke spise rødt kød, mælkeprodukter, sukker, brød eller gluten',« siger han til Page Six.

Umiddelbart en hård dom, men musik-milliardæren var bare lettet over, at hans helt store nydelser stadig er tilladt.

Simon Cowell er nemlig meget glad for cigaretter og sprut, men han kunne ånde lettet op efter mødet med lægen, siger han til Page Six.

Torsdag ankom Simon Cowell sammen med kæresten Lauren Silverman til en Sony-fest i London. Her så han slankere ud end længe.

Billede fra 2013.

»Han var faktisk mere bekymret over, hvad jeg spiste,« siger Cowell, der dermed kan ryge og drikke videre.

Diæten har indtil videre hjulpet ham af med ni kilo, siger han.

Han har tidligere sagt til Page Six, at hemmeligheden bag vægttabet er, at han holder sig til vegansk kost. Det kan være svært, og det, han savner mest, er pizza, siger han.

Den britiske milliardær fylder 60 år til oktober, men er stadig særdeles aktiv og er blandt andet dommer i programmet 'America's Got Talent'.