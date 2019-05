Den til tider iltre Simon Cowell er stadig involveret i talentprogrammer.

Og, som de fleste ved, kan han være svær at tilfredsstille. Senest i programmet 'Britain's Got Talent', hvor han ufrivilligt blev del af en af de medvirkendes optræden.

Ifølge flere medier heriblandt BBC stormede Cowell væk, fordi han ikke mente, at bugtaleren Jimmy Tamley var sjov. En video fra programmet viser, hvordan Cowell og meddommer David Walliams skulle være 'dukkerne' i Tamleys bugtalershow.

Cowell ser tydeligvis ikke tilfreds ud, mens han sidder midt på scenen iført en kunstig mund-maske, der bevæger sig.

Det bliver for meget for den garvede talentdommer Cowell, da Tamley forsøger at få ham til at danse cancan.

Han stormer af scenen og smider bugtalermasken, som han er blevet iført.

Det har selvklart skabt reaktioner på de sociale medier, hvor nogle taler hans sag, mens andre mener, at den 59-årige Cowell er for krukket.

Men meddommer Amanda Holden kunne modsat Cowell godt se det sjove i sketchen.

»Det svarer til at være til en julefrokost, hvor ens chef bliver tvunget til at danse,« sagde hun og fortsatte med sin vurdering:

»Det føltes som om, at det var Simons værste mareridt, men det var meget underholdende for os andre.«

Men det var dog heller ikke værre end, at Cowell vendte tilbage til scenen - omend så han en smule modvillig ud.

Det kan også være på grund af publikums store utilfredshed, at Cowell ombestemte sig. De begyndt nemlig at buhe, da Simon Cowell i første omgang smuttede.