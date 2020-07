Den britiske forretningsmand, talentdommer og pladeselskabschef Simon Cowell har valgt at købe Sony Music Entertainment ud af deres fælles firma.

Det nu tidligere fælles firma, Syco Holdings, ejer tv-formater som 'X Factor' og 'Got Talent' (der herhjemme sendes under 'Danmark har talent', red.).

Det oplyser Simon Cowell og Sony Music Entertainment i en pressemeddelelse.

Det er 60-årige Simon Cowell personligt, der har købt Sony Music Entertainments andele, så han nu er eneejer af rettighederne til underholdningsfirmaet og tv-formaterne.

Firmaet vil samtidig skifte navn fra Syco Holdings til Syco Entertainment.

»Det har været et unikt partnerskab, og Sony har altid støttet og bakket op om mig til at skabe tv-formater,« siger Simon Cowell i pressemeddelelsen.

»De shows, vi har skabt, har fundet så mange fantastiske artister over årene, og mange af Sonys forskellige pladeselskaber over hele verden har givet så mange af de artister mulighed for at udleve deres drømme,« tilføjer han.

Videre forklarer han, at det ikke har været en nem beslutning at tage.

»Men nogle gange er du nødt til gå efter noget, du er passioneret omkring,« fortæller han.