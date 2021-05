Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik tager de danske fædre gennemsnitligt 11 procent af barslen.

Men den statistik passer langt fra hjemme i Gentofte hos tv-vært og journalist Simi Jan.

Hun har sammen med ægtemanden Allan sønnerne Adam og Daniel på seks og tre år.

Og med begge sønnerne var det far, der tog størstedelen af barslen. Simi Jan var nemlig begge gange på barselsorlov i et halvt år, mens far Allan tog et år med skrig og skrål og bleskift.

»Der er nogle, der rynker på næsen ad det, men vi syntes ikke, vores børn skulle for tidligt i institution, og vi tror på, at far kan det samme som mor,« fortæller den 42-årige 'Go' Aften Live'-vært til magasinet Hendes Verden.

Her kalder hun også ægtemanden for hendes »stabile klippe«, ikke mindst i småbørnshjemmet i Gentofte, hvor Simi Jan ad flere omgange har været udenlands i både kortere og længere perioder.

Simi Jan har arbejdet som udlandsreporter og korrespondent for TV 2, særligt med fokus på Pakistan, Indien og Afghanistan. Familien bor i dag i Gentofte, men har tidligere været udstationeret i Kabul.

I midt februar begyndte Simi Jan som vært på 'Go' Aften Live' som barselsvikar for Petra Nagel.