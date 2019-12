2010'erne går på hæld, og for Silas Holst har det været et vildt årti. Ud over at skrive verdenshistorie i 'Vild med dans' nåede han at blive gift i Las Vegas og stifte regnbuefamilie i Brønshøj.

I anden del af B.T.s store interview med dansestjernen ser han tilbage på perioden 2015-2019, hvor han blandt andet mislykkedes med en burger-restaurant, bliver skilt og mister et familiemedlem.

Det ender heldigvis lykkeligt, og i starten af 2015 er alting da også stadig fryd og gammen oven på en 'Vild med dans'-sæson, hvor han slår sin daværende mand Johannes Nymark i finalen.

I midten af årtiet har Silas Holst taget afsked med 'Vild med dans', bruger sin tid på forskellige musical, og så lukker han danskerne ind i sit hjem med Kanal 4-programmet 'Mig, min mand og min kone'.

Silas Holst med veninden Louise og deres datter Maggie My. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Silas Holst med veninden Louise og deres datter Maggie My. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Vi gjorde det for at slå et slag for regnbuefamilier og måske nedbryde nogle fordomme. Jeg tænkte, at vi havde et godt netværk og var stærke sammen, så vi kunne godt tåle at lægge røven i klaskehøjde. Jeg synes, programmet blev lidt for realityagtigt, men budskabet kunne jeg godt lide,« mindes han.

I 2016 åbner Silas Holst sammen med en vens bror burgerbaren Greenburger i København, der sælger veganske burgere.

»Jeg er ikke veganer, men har altid prøvet at spise kødfrit to dage om ugen af hensyn til miljøet, så jeg tænkte, at det passede meget godt. Jeg brugte meget tid bag kassen og syntes, det var sjovt, men det endte desværre med alt for mange gnidninger i ejergruppen.«

Efter et par sæsoner som burger-sælger ender Silas Holst med at købe de andre ejere ud af firmaet, og i dag er firmaet reduceret til en foodtruck.

Jeg tror, det er det vildeste år, jeg har haft. Det hele ramlede, og jeg kan huske, at jeg meget af tiden tænkte, at nu måtte det godt snart blive 2018, så jeg kunne starte forfra.

»Jeg blev sindssyg af det til sidst, men det var en sjov tid.«

2017 bliver et skelsættende år for Silas Holst, hvor alting ramler om ørerne på ham.

»Først fik jeg en søn, så havde jeg premiere på en musical, så døde min bonusmor, så blev jeg for første gang nomineret til en Reumert, og så endte jeg til sidst med at blive skilt. Det var et kaotisk år. Det var ude i ekstremerne hele tiden.«

Det var i samme periode, at det ikke kørte med burgerbaren, og TV2 var heller ikke klar på at tage Silas Holst tilbage i 'Vild med dans', så han var på flere måder nede at røre bunden.

I 2017 har Silas Holst hovedrollen i musicalen 'Saturday Night Fever'. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere I 2017 har Silas Holst hovedrollen i musicalen 'Saturday Night Fever'. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Jeg tror, det er det vildeste år, jeg har haft. Det hele ramlede, og jeg kan huske, at jeg meget af tiden tænkte, at nu måtte det godt snart blive 2018, så jeg kunne starte forfra.«

Selve skilsmissen fra Johannes Nymark melder de ud i slutningen af 2017 på Facebook i en planlagt fællesbesked.

»Det var jo sindssygt underligt at skulle melde så privat en ting ud, men vi ville også ud med sandheden, inden alle mulige rygter begyndte at florere. Overskuddet, når man bliver skilt, er ikke så stort, så det var nemmere bare at få sandheden ud.«

Trods skilsmissen fortsatte den lille regnbuefamilie at bo sammen i huset i Brønshøj, og på den måde var det aldrig det store drama, fortæller han.

Det var så rart at kunne gå på arbejde og få en pause fra skilsmissen.

»Vi havde rimelig godt styr på det. Jeg tror, det er den mest udramatiske skilsmisse i mands minde.«

I 2018 er Silas Holst ovenpå igen.

Han scorer en hovedrolle i den humoristiske musical 'The Book of Mormon' og kan drukne sine sorger i jokes og sjove kollegaer.

»Jeg elskede at lave den. Det var så rart at kunne gå på arbejde og få en pause fra skilsmissen. Det var perfekt, at det job kom på det tidspunkt.«

En drøm går i opfyldelse for Silas Holst, da han medvirker i et afsnit af 'Klovn'. Foto: TV2 Vis mere En drøm går i opfyldelse for Silas Holst, da han medvirker i et afsnit af 'Klovn'. Foto: TV2

Samme år prøver han også at lægge stemme til en tegnefilm, og så får han i samme periode et særligt opkald, der får ham til at flyve op af stolen.

»Jeg er kæmpe fan af 'Klovn'. De er i gang med at lave nye afsnit, så da instruktøren ringer, siger jeg ja uden at vide, hvad jeg skal lave. Jeg havde ikke mødt Casper og Frank før, men de var så søde og sindssygt dygtige. Det meste var jo improvisation.«

2019 bliver så det store comeback-år for Silas Holst, der i 'Vild med dans' skriver verdenshistorie, da han sammen med Jakob Fauerby bliver de to første mænd til at vinde konkurrencen sammen.

Jakob Fauerby havde spurgt, om det var muligt at danse med en anden mand, og da Silas Holst samtidig så det som en optimal måde at vende tilbage til 'Vild med dans' på, blev der lavet en aftale.

»The rest is history,« griner Silas Holst, der stadig kan knibe sig i armen over alle de oplevelser, han har fået i løbet af de sidste 10 år.

»Nogle gange tænker jeg, at jeg jo stadig bare er ham den overvægtige dreng fra Brønshøj. Det tror jeg er meget sundt, ellers ville jeg lette fra jorden.«