2010’erne går på hæld, og for Silas Holst har det været et vildt årti. Ud over at skrive verdenshistorie i 'Vild med dans' nåede han både at blive gift i Las Vegas og stifte regnbuefamilie i Brønshøj.

I første del af B.T.s store interview med dansestjernen ser han tilbage på perioden 2010-2014, hvor han skulle lære at være en offentlig person, troede, han skulle være popstjerne og blev far midt i 'Vild med dans'.

Vi begynder i 2010, da en 27-årig Silas Holst efter to sæsoner i 'Vild med dans' hurtigt er blevet lidt af en seerfavorit – på godt og ondt.

»Jeg husker en dag, jeg vågnede op, og så stod der på en forside, at jeg var homoseksuel. Det vidste jeg jo godt selv, men det var voldsomt at få klasket op på en forside,« husker Silas Holst tilbage om det nye fokus på sit privatliv.

Silas Holst og skuespiller Laura Drasbæk blev nummer to i 'Vild med dans' i 2010. Foto: Marie Hald Vis mere Silas Holst og skuespiller Laura Drasbæk blev nummer to i 'Vild med dans' i 2010. Foto: Marie Hald

»Jeg snakkede meget med især Szhirley (Silas Holsts første 'Vild med dans'-partner, red.) om det. Hun var sindssygt tjekket til at hjælpe med, hvordan man håndterede det.«

I 2010 var Silas Holst klar til at være kendt for andet end 'Vild med dans' og dukkede derfor pludselig også op i Dansk Melodi Grand Prix, hvor han sammen med sangerinden Kat fik en tredjeplads med nummeret 'Come Come Run Away'.

»Jeg har aldrig været så nervøs. Jeg så det i fjerneren et par dage efter og kunne se, hvor lam af angst jeg var i hovedet. Jeg havde tænkt, at det ville være sjovt at prøve, men det var alligevel et chok at stå foran så stort et publikum.«

Efter grandprixet forsøgte Silas Holst og Kat at kickstarte en popstjernekarriere, men uden det store held.

Silas Holst og sangerinden Kat før Dansk Melodi Grand Prix 2010. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Silas Holst og sangerinden Kat før Dansk Melodi Grand Prix 2010. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

»Vi tænkte, at vi skulle være de nye Infernal, men det blev aldrig til noget.«

I 2011 vinder Silas Holst for første gang ’Vild med dans’, da han sammen med skiløberen Sophie Fjellvang-Sølling slår Claudia Rex og bokseren Patrick Nielsen. Det var en stor forløsning.

»Jeg blev kaldt den evige to'er, og det ville jeg alligevel ikke have siddende på mig. Jeg havde en god mavefornemmelse og tænkte, at det ikke måtte gå galt.«

I 2012 må han igen nøjes med en andenplads i 'Vild med dans', og året efter melder han så afbud. Han har fået sin første store musicalhovedrolle i forestillingen 'Crazy For You' og kunne ikke få kalenderen til at gå op.

Silas Holst og Sophie Fjellvang-Sølling vinder 'Vild med dans' i 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Silas Holst og Sophie Fjellvang-Sølling vinder 'Vild med dans' i 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen

»Nu havde jeg prøvet det andet i nogle år, så blev jeg nødt til at se, om jeg kunne bære en hovedrolle.«

2013 blev også året, hvor Silas Holst giftede sig med skuespilleren Johannes Nymark i Las Vegas. Han forklarer den usædvanlige lokation:

»Vi var enige om, at det skulle være så langt væk som muligt fra den danske folkekirke. Vi ser det lidt som en lukket klub, hvor homoseksuelle kun får lov til at være med, hvis præsten siger okay. Derudover har jeg aldrig set mig som typen, der blev gift, så vi gjorde det lidt corny.«

2014 bliver et vildt år for Silas Holst, der først fortsætter sin spirrende musicalkarriere som Danny Zuko i 'Grease'. Han prøver derudover kræfter som revyskuespiller i 'Rottefælden' i Svendborg.

Silas Holst med sine 'Grease'-kollegaer Anna David, Basim og Julie Steincke. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Silas Holst med sine 'Grease'-kollegaer Anna David, Basim og Julie Steincke. Foto: Christian Liliendahl

»Det var helt vildt sjovt. Jeg ser mig jo ikke som en sjov mand, så det var dejligt at gå på scenen og få folk til at grine. Drømmen er en dag at være med i 'Cirkusrevyen'.«

Året kulminerer i 2014-udgaven af 'Vild med dans', hvor arbejde og privatliv smelter sammen.

På hjemmefronten stifter han en regnbuefamilie i Brønshøj, da han og Johannes Nymark flytter i hus med veninden Louise og får datteren Maggie My.

Derudover slår han sammen med vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl netop Johannes Nymark og Claudia Rex i 'Vild med dans'-finalen.

Silas Holst med Johannes Nymark og deres veninde Louise, da de i 2014 venter deres første barn under 'Vild med dans'. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Silas Holst med Johannes Nymark og deres veninde Louise, da de i 2014 venter deres første barn under 'Vild med dans'. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det var en virkelig hyggelig tid. Det var helt sindssygt svært at holde fokus på dansen, da jeg blev far lige efter et liveshow, hvor vi hastede til hospitalet, men det var også bare fedt at opleve det hele sammen.«

Finalen blev afholdt i Forum Horsens. Silas Holst var glad, uanset om han eller Johannes Nymark vandt, så da finalen var overstået, følte han, det ikke kunne blive vildere.

»Det var første gang i Horsens, jeg stod i finalen mod min på det tidspunkt mand, vi havde fået et barn. Det var det perfekte punktum, og lige der tænkte jeg, at jeg aldrig skulle tilbage til 'Vild med dans' igen.«

Han skulle vise sig at blive klogere..

I anden del af B.T.s interview med Silas Holst kan du læse om perioden 2015-2019, hvor Silas Holst først er helt nede og ramme bunden, før han igen finder lykken.