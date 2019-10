Silas Holst og Johannes Nymark gik længe og ventede på det rigtige tidspunkt at fortælle deres dengang treårige datter, at far og far skulle skilles.

De ønskede ikke at gøre hende ked af det og give hende traumer for livet, fortæller Silas Holst, der sammen med Johannes Nymark og deres veninde Louise Mahnkopf er far til Maggie My og lillebror Bob Jones.

Men der var intet at være bekymret for, skulle det vise sig.

For lille Maggie My var iskold og havde selv opskriften på den lykkelige skilsmsse.

Johannes Nymark, Louise Mahnkopf og Silas Holst i 2014, da hun var gravid med Maggie My. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Johannes Nymark, Louise Mahnkopf og Silas Holst i 2014, da hun var gravid med Maggie My. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Det fortæller Silas Holst i podcasten 'Fårking Far' med Mattias Hundebøll.

Efter skilsmissen i 2017 gik Silas Holst og Johannes Nymark længe om den varme grød og opfandt små dumme undskyldninger for, hvorfor det ikke lige var det rigtige tidspunkt at fortælle det til børnene, som på daværende tidspunkt var henholdsvis tre og knap et år.

»Vi kan heller ikke tage den i dag, for det er store spaghetti-dag, og vi kan ikke fucke spaghettti-aften op med den slags snakke, for så får hun traumer om pasta fremover - og alle den slags sindssyge undskyldninger,« husker Silas Holst i podcasten.

Heldigvis endte Maggie My med selv at tage hul på den svære snak - som slet ikke var så svær endda.

Det her er da børnelogik, når det er bedst. Silas Holst

En dag kom hun nemlig selv hen til Silas Holst og sang drillende: 'Du har en kæreste!.'

Og det havde han jo. Og den kæreste var ikke Johannes Nymark, forklarede Silas Holst, som i dag danner par med Nicolai Schwartz, der er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Singleliv'.

»'Men vidste du, at far Joe og jeg også har været kærester?' Og så sagde hun: 'Neej I har da ikke', og så tænkte jeg, at det her er da børnelogik, når det er bedst,« siger Silas Holst.

»Sådan som hun ser verden, så er mor, far og far hinanden bedste venner, der har fået børn. Og det var jo også sådan, den nye virkelighed var,« siger 'Vild med dans'-stjernen, der i dag kalder sin eksmand sin gode ven.

Parret bor fortsat i den samme lejlighed i villaen i Brønshøj, hvor børnenes mor også bor.

Alle tre forældre har siden fået hver deres kæreste, og alle seks voksne kommer godt overens, fortæller Silas Holst.

Og han beundrer sin lille datters måde at anskue verden på uden de store analyser, fordomme og forestillinger om, hvad man burde gøre.

»Hver gang man er i tvivl om, hvordan verden fungerer, så skal man kigge på sine fire-femårige børn. De har fuldstændig styr på det. De ser den for lige præcis, hvad den er.«