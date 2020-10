Silas Holsts kæreste, Nicolai Schwartz, er fast inventar på tilskuerpladserne, når der fredag efter fredag bliver dystet i 'Vild med dans'.

Og han har vænnet sig til, at det går rigtig godt for hans partner.

»Nu er det ikke for at lyde smart, men jeg har været vant til, at alt, hvad han rører ved, bliver til guld,« siger han og griner.

Derfor mener han også, at hans kæreste, der i år danser sammen med skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau, kan gå hele vejen. Faktisk satser han lidt på det.

»Jeg regner lidt med det inderst inde,« siger han, inden han tager et lille forbehold:

»Men man ved det jo ikke. Der er virkelig et højt niveau i år. Så vi krydser fingre.«

Nicolai Schwarts, som mange danskere kender fra reality-programmerne 'Singleliv' og 'Paradise Hotel' fortæller, at han sammen med Silas Holsts mor har en fast billet hver uge.

Partneren til den berømte danser fortæller, at han ofte er på farten på grund af Silas Holst.

»Nogle gange er det sådan 'nå, hvor skal vi hen i dag'. 'Nå men, vi skal til Viborg'. Og så siger jeg bare 'fint, vi pakker en taske og så kører vi'. Så skal han over og danse, og så tager jeg med, og så har vi lidt kvalitetstid i bilen.«

Schwartz påpeger dog, at tingene også har været lidt ekstra pressede på grund af corona-sæsonen, som har gjort, at meget ligger i efteråret.

Alligevel er Nicolai Schwartz en trofast støtte, der bakker sin kæreste op og håber, han løber med hele sejren i 'Vild med dans'.

Snart skal Silas Holst til Aarhus og kaste sig over 'Dirty Dancing the Musical', og her følger kæresten selvfølgelig også med.