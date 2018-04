Den 35-årige danske musicalstjerne Silas Holst svæver på en lyserød sky for tiden. Han har nemlig fået en ny kæreste.

Det afslører han i et opslag på sin Instagram-profil.

'Idag har denne flotte mand (altså ham til højre!) fødselsdag!!! Det - plus kærligheden - skal fejres...!!' skriver Silas Holst i opslaget, hvor han deler et billede af sig selv og sin nye kæreste.

Og der er tale om et velkendt ansigt. For danserens nye flamme er Nicolai Schwartz, der tidligere har medvirket i flere danske reality-programmer - blandt andet Paradise Hotel og Singleliv.

Også dagens fødselar, Nicolai Schwartz, bekræfter forholdet på sin profil.

'Glæder mig til at fejre min fødselsdag med min dejlige kæreste & alle mine venner om lidt', skriver Nicolai Schwartz i opslaget, hvor han har delt en kort video, hvor han kysser Silas Holst på kinden.

Silas Holst har tidligere været gift med skuespilleren Johannes Nymark. I december sidste år meddelte parret dog, at de havde valgt at gå hver til sit som gode venner.

'Vi har stadig en kæmpe kærlighed til hinanden, men den gnist, der holder to mennesker sammen som par, er på ganske udramatisk vis og uden indblanding fra en tredjepart, forsvundet. Og kærlighed som ægtemænd er den seneste periode blevet til en dyb venskabelig kærlighed og respekt til hinanden. Det er den rigtige beslutning for os at fortsætte vores liv som venner og fædre i tæt samarbejde.' lød det i et opslag som de begge delte.

Silas Holst og Johannes Nymark har to børn sammen med veninden Louise Mahnkopf - datteren Maggie My og sønnen Bob Jones.