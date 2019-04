Silas Holst vender til efteråret tilbage til Vild med dans efter flere års pause.

Og stod det til den 36-årige danser, så er der særligt én kvindelig skuespiller, han drømmer om at danse med.

»Jeg håbede lidt på Lise Baastrup,« siger Silas Holst til B.T.

Han har mødt skuespillerinden, der blandt andet er kendt fra serierne Rita og Hjørdis, ved flere festlige lejligheder.

Derfor er han også sikker på, at de to kunne få det sjovt sammen i et øvelokale.

»Jeg kender hende sporadisk fra middage i branchen, hvor jeg har haft hende til bords nogle gange og har haft nogle sindssygt sjove aftener. Så jeg tror, det kunne blive tre sindssygt sjove måneder,« siger Silas Holst.

Desværre er Lise Baastrup ikke en reel mulighed, da hun har travlt i perioden, hvor Vild med dans går i gang.

»Det kan ikke lade sig gøre, fordi hun laver Cirkusrevyen,« forklarer Silas Holst, der dog er åben for andre muligheder.

Lise Baastrup er Silas Holsts ønskepartner i Vild med dans. Foto: Nils Meilvang Vis mere Lise Baastrup er Silas Holsts ønskepartner i Vild med dans. Foto: Nils Meilvang

»De må give mig alt fra Lars Løkke til Helle Thorning. Jeg glæder mig bare til at komme i gang, og der er også noget skægt ved ikke at vide, hvem det er, før man skal i gang,« siger danseren.

Han understreger dog, at han endnu ikke ved, hvem han skal danse med.

Silas Holst har hele to Vild med dans-sejre på cv’et, og han glæder sig til at vende tilbage til det populære danseprogram.

I øjeblikket øver han op til premieren på musicalen Flashdance, som har premiere i Aarhus den 20. april, og modsat teaterlivet glæder han sig til den frihed, der er i Vild med dans.

»For mig er Vild med dans først og fremmest sjov og ballade. Teater er også sjov og ballade, men man arbejder målrettet mod en premiere, hvor alt skal sidde, og en instruktør siger, hvordan jeg skal gøre. Vild med dans er min egen legeplads, hvor jeg bestemmer,« siger Silas Holst.

Og hvad dansepartner angår, så har han blot ét særligt ønske.

»Jeg er ligeglad med, hvem det er, bare det er en, der kan danse farver og dyr, så synes jeg, det er sjovt. Hvis Lars Løkke kan det, så tager jeg bare ham,« smiler Silas Holst.

Vild med dans bliver sendt på TV 2 til efteråret.