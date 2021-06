Danseren Silas Holst vidste allerede som 12-årig, at han var homoseksuel.

En erkendelse, der af én særlig grund fyldte ham med sorg. Det fortæller han programmet 'Under nålen' på Radio4.

»Jeg har altid gerne ville have børn, og for mig var det forbundet med en ret stor sorg, da jeg fandt ud af, at jeg var homoseksuel. Ikke fordi jeg skammer mig over at være det, overhovedet, men på det tidspunkt, var det ikke normalt, at man snakkede om regnbuefamilier og alle de her vidunderlige ting, der findes i dag,« siger han i programmet og fortsætter.

»Så jeg tænkte, at det at være homoseksuel var lig med, at jeg ikke ville få børn.«

Silas Holst med datteren Maggie My, da hun var 1 år gammel. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Han troede, han ville blive gammel alene. At der ikke ville være nogen til at besøge ham på plejehjemmet.

Den store drøm om børn virkede umulig, og han spurgte sig selv: »Hvad skal jeg bruge mit liv på?«



Alt ændrede sig dog en aften, da han som 18-årig spiste aftensmad hjemme hos sin mor. I baggrunden kørte tv'et. Her blev der vist en dokumentar om to britiske mænd, der var gift, og som havde benyttet en rugemor i USA.

»Det havde jeg aldrig hørt om før, og det var en skelsættende oplevelse at se det. Jeg kunne jo så ikke rigtig se det, for min mor vidste det ikke. Jeg var ikke sprunget ud endnu, så jeg sad og spiste karbonader, mens jeg kiggede ud af øjenkrogen,« siger Silas Holst i programmet.

Vild med dans finalen fredag d. 28 november 2014. Finalen finder sted i Forum Horsens. Her ses det daværende ægtepar Johannes Nymark og Silas Holst i omfavnelse. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Så tænkte jeg: 'Fuck, jeg kan godt få børn'.«



Det var så vigtigt for ham, at han på første date med Johannes Nymark spurgte, om han også ville have børn. Ellers ville de blot spilde hinandens tid.

Svaret var ja, og 38-årige Silas Holst er i dag far til datteren seksårige Maggie My og sønnen fireårige Bob Jones.

Rugemoren til Silas Holsts børn er vennen Louise Mahnkopf, som danseren og entertaineren mødte i gymnasiet.

Her ses Louise Mahnkopf, Johannes Nymark og Silas Holst. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Allerede her havde de deres første snakke om at få børn sammen. Men først i 2013, hvor Silas Holst og Johannes Nymark var blevet gift, blev snakken så seriøs, at de tog det første og afgørende skridt, har Silas Holst tidligere fortalt til B.T.

Parret er siden blevet skilt.