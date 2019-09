Silas Holst er aktuel med den første bog, som han selv har skrevet.

Den 20. september får du mulighed for at komme endnu tættere på Silas Holst og hans liv som far til to i en regnbuefamilie.

Her udkommer bogen ‘For enden af regnbuen’ nemlig hos Politikens Forlag.

Det oplyser forlaget i en pressemeddelelse.

'‘For enden af regnbuen’ er en rørende bog om at blive far og om at skabe en kærlig og stabil familie med én mor, to fædre og seks bedsteforældre.'

Silas Holst har tidligere udgivet bøgerne ‘Silas – bag om dansen’ og ‘Silas – Helt ærligt!’ med henholdsvis Lene Skriver og Katrine Memborg, men dette er den første bog, han har skrevet helt selv. Og det hele har han gjort på sin iPhone, lyder det videre i pressemeddelelsen.

'Pludselig er det, som om min hjerne får strøm fra to startkabler og samler det sidste minuts information til én sætning, der blinker som et neonskilt for mit indre. “Du skal være far!” Et ukontrolleret lykkeskrig undslipper mine læber. Mine fingre har deres eget liv og finder vej ind i seneste opkald og trykker på ”Louise”. “Havde en fornemmelse af, at du ville ringe igen,” svarer hun og griner, da hun hører sidste halvdel af min jubelseance.'

'Vi har ikke ro til at tale, vi har bare et behov for at skrige sammen i telefonen. Jeg kan mærke Louises iver efter at ringe til Johannes og gentage skrigeturen, og vi afslutter. Jeg er lykkelig! Ligbleg, men lykkelig,' fortæller Silas Holst i den nye bog.

En række af Silas Holsts venner, heriblandt Julie Steincke og Pernille Højmark, som alle har fået familie på utraditionel vis, bidrager med inspirerende historier i bogen, hvor Silas Holst også kommer med gode råd til, hvordan man lyser udfordringerne og får tingene til at hænge sammen i en moderne familie.

‘For enden af regnbuen’ udkommer den 20. september hos Politikens Forlag.

Bogen har en vejledende pris på 250 kroner.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.