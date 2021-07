Silas Holst har valgt at afslutte et kapitel af sit liv ved at sætte sin lejlighed i Alanya til salg.

Den 38-årige 'Vild med dans'-stjerne købte i sin tid lejligheden med sin eksmand Johannes Nymark, og han kalder lejligheden i et Instagram-opslag for 'verdens bedst sted med verdens bedste udsigt.'

I det selvsamme opslag annoncerer Silas Holst dog, at han sælger sin elskede lejlighed, der er en penthouselejlighed i to plan med udsigt over Middelhavet.

Til trods for kærligheden til den lækre lejlighed og den smukke beliggenhed, benytter Silas Holst sig ikke nok af ferieboligen i Tyrkiet, og derfor har han valgt at sætte den til salg.

Silas Holst har ejet lejligheden siden 2015, der ifølge ham er 100 procent handicapvenligt bygget, med en elevator i lejligheden.

Prisen fremgår ikke af opslaget, men lejligheden købes som fuldt møbleret.

'Vild med dans'-veteranen går da også en travl tid i møde, da han nok engang skal deltage i det populære underholdningsprogram.

Den nye sæson af 'Vild med dans' skydes i gang den 10. september.