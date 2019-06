Når den 36-årige danser og musicalstjerne Silas Holst skal stemme til valget, går han efter et parti, der prioriterer de ting, han mærker i sin hverdag.

Og han ved allerede nu, hvem der får krydset på stemmesedlen.

»Jeg stemmer Radikale Venstre. Det gør jeg af den simple grund, at de kæmper for mange af de ting, der er gavnlige for mig og min familie, og som jeg synes, vil gavne vores samfund,« siger Silas Holst.

For ham er der nogle helt konkrete ting, Radikale Venstre kæmper for, som betyder særligt meget for ham.

De kendtes kryds I serien ‘De kendtes kryds’ har B.T. talt med en række kendte danskere om, hvad de stemmer til folketingsvalget, hvorfor de stemmer, som de gør, og hvordan de som kendte ansigter forvalter den magt, det giver, at have et stort publikum. Serien vil udkomme løbende frem mod valgdagen.

»De kæmper for, at der kan stå mere end to forældre på en dåbsattest til et barn, hvilken vil være en befrielse for en familie som min,« forklarer Silas Holst med hentydning til, at han har sine to børn sammen med både sin eksmand Johannes Nymark og sin veninde Louise Mahnkopf, der er mor til begge børn.

Generelt kan Silas Holst godt lide det, Radikale Venstre står får, fordi partiet ifølge ham prioriterer minoriteter.

»De har en god dyrepolitik, tag på ældre og vigtigst af alt, så synes jeg, de har meget politik med fokus på minoriteter. Jeg synes ikke, de tromler nogle ned på deres vej, som jeg lidt synes andre partier gør,« lyder det fra den professionelle danser.

Mens nogle gerne vil holde deres politiske overbevisning for sig selv, synes Silas Holst, det er vigtigt at tale åbent om, hvad man mener. Også selvom man ikke er enige.

Silas Holst synes, vi skal diskutere, hvad vi stemmer, så vi kan lære af hinanden. Foto: Nils Meilvang Vis mere Silas Holst synes, vi skal diskutere, hvad vi stemmer, så vi kan lære af hinanden. Foto: Nils Meilvang

»Jeg har ikke noget problem med det, og jeg kan godt respektere, hvis min nabo stemmer DF. Det er derfor, vi har et demokrati, og det respekterer jeg fuldt ud. Så regner jeg også med, at folk respekterer min holdning,« siger Silas Holst.

Han synes helt generelt, man burde tale mere åbent om flere ting i samfundet.

»Det er ikke hemmeligt, hvad jeg stemmer. Det er også noget pjat, man aldrig snakker løn på arbejdspladser. Jeg tror, man ville komme mange ting til livs, hvis vi taler om noget, der betyder noget. I stedet for at bruge tid på at danne os meninger om ligegyldigt pladder,« siger Silas Holst, der også gerne vil i dialog med sine fans og andre, når det kommer til politik.

»Jeg vil gerne høre folks forskellige meninger, for så lærer vi af hinanden,« siger danseren.

Synes du, man skal være åben omkring, hvad man stemmer til valget?

Med godt 100.000 følgere på instagram og en stor platform som kendt ansigt er Silas Holst bevidst om, at hans holdning kan påvirke andre. Derfor vil han også under valgkampen være varsom med at pådutte andre en bestemt holdning.

»Det er ikke utænkeligt, jeg siger, hvad jeg stemmer, men det skal ikke være et reklamefremstød. Jeg vil heller ikke skyde folk i skoene, hvad de skal stemme,« siger Silas Holst, der som et kendt ansigt synes, at han bærer et større ansvar end andre.

»Jeg tænker meget over det, og man har et ansvar som kendt menneske. Også i forhold til hvordan man opfører sig i trafikken og i Netto. Jeg er ligesom alle andre, men jeg har en større platform end mange andre, og det tager jeg meget alvorligt,« siger Silas Holst og tilføjer:

»Så hvis jeg skulle lægge et foto op af, hvad jeg stemmer, ville jeg gøre opmærksom på, at det ikke er for at opfordre andre til det samme.«