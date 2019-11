Silas Holst har fået en lidt spøjs hobby.

En hobby, som godt kan blive pinlig, når han tager i byen i weekenden.

Det fortæller den 36-årige danser i onsdagens udgave af talkshowet 'Riising Late Night'.

Han går nemlig altid rundt med en plastikpose i lommen.

Silas Holst kan for tiden ses i 'Vild med dans', hvor han danser med skuespiller og instruktør Jakob Fauerby. Foto: Martin Sylvest Vis mere Silas Holst kan for tiden ses i 'Vild med dans', hvor han danser med skuespiller og instruktør Jakob Fauerby. Foto: Martin Sylvest

»Man skal huske ikke at dømme,« siger han og smiler skævt.

»Det er sådan en hobby, jeg har. Det er fordi, jeg samler pantflasker. Det er helt åndsvagt. Jeg kan ikke gå forbi en plastikflaske uden lige at samle den op i min pose,« siger han, mens publikum bryder ud i grin.

I klippet, som du kan se over artiklen, fortæller 'Vild med dans'-stjernen, at han begyndte at samle de tomme flasker for at gå forrest for sin datter.

Femårige Maggie My har nemlig lært i børnehaven, at man ikke må svine i naturen.

»Men så fandt jeg ud af, hvor mange penge der er i at samle pantflasker. Det er jo så vildt! På en uge kan man faktisk samle ind til halvdelen af ens ugentlige indkøb i Netto på pantflasker, og det er da mange penge at spare.«

Da showets vært, Jacob Riising spørger, hvor han gør af posen, hvis han for eksempel skal på diskotek en aften, svarer dansedarlingen:

»Ja, det er dér, det bliver akavet jo. Ej, det er så pinligt. Der er faktisk nogle gange, når jeg har tjekket min jakke ind på en klub, så har jeg også tjekket en pose pantflasker ind,« siger han.

'Riising Late Night' sendes - foreløbig - tirsdag til torsdag kl. 22 på Kanal 5.