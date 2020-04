Snart er det tid til luftforandring for Silas Holst og hans regnbuefamilie.

Familien har nemlig sat deres hus i Brønshøj til salg og planlægger dermed at rykke teltpælene op og flytte i noget andet.

Det fortæller den 37-årige danser i et opslag på Instagram.

'Så er det tid til en ny start for vores familie. Langt om længe har vi fået vores hus på boligmarkedet,' skriver han i opslaget og fortsætter:

Forældretrioen Johannes Nymark, Louise Mahnkopf og Silas Holst – og Maggie My i Louises mave. Fotograferet i 2014. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Forældretrioen Johannes Nymark, Louise Mahnkopf og Silas Holst – og Maggie My i Louises mave. Fotograferet i 2014. Foto: Thomas Lekfeldt

'Det har taget lidt tid, fordi det er verdens bedste hus, men vores familie skal prøve noget nyt nu efter de dejlige år her.'

Allerede tilbage i januar oplyste Silas Holst, at huset 'Ågerupgård' i Brønshøj skulle sælges, men først nu er det officielt kommet på boligmarkedet.

Dog har familien endnu ikke fundet ud af, hvor de så skal bo i stedet.

»Vi har et par forskellige muligheder i kikkerten. Vi forbliver sammen, vi skal bare have lidt mere plads og en frisk start,« siger Silas Holst til B.T. og tilføjer:

»Det er også trist, fordi det er virkelig verdens bedste hus.«

At familien har brug for mere plads, er der ikke noget at sige til.

Silas Holst bor nemlig under samme tag som eksmanden Johannes Nymark og veninden Louise Mahnkopf samt deres fælles børn Maggie My og Bob Jones.

Derudover bor både Silas og eksmanden Johannes Nymarks nye partnere i huset.

Silas Holst og kæresten Nicolai Schwartz fotograferet i januar sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Silas Holst og kæresten Nicolai Schwartz fotograferet i januar sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvor den store regnbuefamilie skal slå rødder, er som sagt endnu ikke afgjort.

Silas Holst har dog tidligere fortalt, at familien gerne ser, deres kommende hjem - ligesom det nuværende - kommer til at ligge i Brønshøj.

»Vi har boet her i mange år efterhånden, og det er en dejlig by. Ungerne er vokset op her, og det er en god by for børn,« sagde Silas Holst, der selv er vokset op i københavnerbydelen, dengang.