Jakob Fauerby måtte undvære dele af generalprøven på 'Vild med dans' fredag, da han skulle overvære sin datters fødsel.

Derfor var det også i en noget anderledes mundering, han endelig trådte på dansegulvet. Han var nemlig i joggingbusker og laksko, kunne dansemakkeren afsløre.

De to nåede ikke den almindelige generalprøve, men ved lodtrækning skulle de danse omdans ved prøven, og her nåede de så en tur rundt på gulvet.

Silas Holst understregede, efter det rigtige show var færdigt, at han ville lyve, hvis han sagde, det ikke havde været kaotisk. Til gengæld havde han kun ros til overs for partneren.

»Jeg var bare glad for, at han kunne samle sine tanker, mens vi dansede, og resten af tiden skal han jo bare have lov til at flippe fuldstændigt ud.«

Sådan sagde Silas Holst, som også selv blev far for første gang en fredag, hvor der var liveshow.

»Jeg har jo selv prøvet at blive far på en fredag, hvor jeg også skulle danse ved et liveshow, og det gjorde nok også, at jeg ikke var så stresset,« fortalte han.

Han og nydanser Jakob Fauerby er det første par, som danser med én af samme køn i den danske udgave af programmet.

De to har høstet stor ros for deres danseevner, og de har ligget nummer et flere gange.

Nu har Jakob Fauerby så lidt mere, han skal se til, men han slår fast, at han går på barsel, så snart danseprogrammet er ovre.

Og én ting er sikkert. Han er sammen med en dansepartner, som er så glad på hans vegne, og som ved, hvordan det er at blive far i løbet af 'Vild med dans'-programmerne. Silas Holst lyknønsker sin partner og slår fast:

»Det er jo mega stort.«