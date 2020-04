Silas Holst er træt. Træt af folk, der trodser myndighedernes anbefalinger og stimler sammen på offentlige steder.

Ja, faktisk er Silas Holst så træt, at han ser sig nødsaget til at italesætte sin frustration på Instagram, hvor han også - næsten præcist - citerer dronning Margrethe for at få sit budskab igennem.

'Hvad er det, disse mennesker (plus en del andre efterhånden) desværre ikke forstår? For at citere en klog kvinde: 'Det kan man kraftedeme ikke være bekendt!' (Ok, hun sagde ikke 'kraftedeme' - men synes ligesom, det passer godt ind her!),' skriver han i opslaget, hvori han deler et billede af en propfyldt promenade i København.

Danseren er ikke den eneste, der bekymrer sig om de store forsamlinger, der de seneste dage har præget bybilledet i hovedstaden. Også politiet og overborgsmester Frank Jensen frygter den forhøjede risiko for smittespredning, som de store forsamlinger medfører.

»Det er fuldstændig idiotisk. Der er jo al mulig risiko for, at lockdown skal varer endnu længere, eller at der kommer opholdsforbud,« siger Silas Holst til B.T. med henvisning til, at rigspolitichef Thorkild Fogde netop har bragt opholdsforbud på bordet som en løsning på problemet.

Men det burde slet ikke være nødvendigt at gå så langt, mener Silas Holst. I stedet skal folk bare tænke sig om.

»Jeg bliver provokeret af det, fordi der er folk, der dør, mister deres job og går konkurs, mens andre bare er fuldstændig ligeglade, fordi solen er der.«

»Det er jo netop det, der blev advaret mod inden påsken. Men nu er det hele gået lidt i fløjten, og det er en skam.«

Vis dette opslag på Instagram Man blir så træt!! Hvad er det disse mennesker (plus en del andre efterhånden) desværre ikke forstår?? For at citere en klog kvinde “det kan man kraftedme ikke være bekendt!!” (Ok, hun sagde ikke “kraftedme” - men synes ligesom det passer godt ind her!!) nu vil jeg da undervise videre online og eller gå hjemme og vente på man må andet, tænker desværre ventetiden bliver længere efterhånden... Et opslag delt af Silasholst (@silasholst) den 23. Apr, 2020 kl. 11.03 PDT

Danseren understreger, at han sagtens kan forstå behovet for at komme ud og nyde det gode vejr.

»Jeg er så heldig, at jeg har en have, men der er jo også mange grønne områder rundt omkring. Der er mange alternativer til Islands Brygge og Fælledparken i primetime.«

Én ting er dog indvendigt at bande over folk, der forsamler sig i solen. En anden ting er det at udbasunerer det på Instagram. På spørgsmålet om, hvorfor danseren vælger at dele sine frustrationer med sine 117.000 følgere, lyder svaret:

»Jeg har lavet opslaget, fordi jeg synes, folks opførsel er vildt provokerende. Jeg bliver bare så irriteret, og den slags skal jo også have afløb. Jeg håber lidt, der er mange, der får det ud, for så kan det være, folk forstår budskabet.«

Selv mærker han, hvordan corona-krisen har vendt alting på hovedet. Hvordan den har medført nedlukning og aflysninger en masse.

Han var selv aktuel i 'Den skaldede frisør - The musical', da regeringen nedlagde forsamlingsforbud, og dermed fik forestillingen aflyst.

»Jeg er ikke skabt til ikke at arbejde. Det har jeg ikke prøvet før, og det døjer jeg lidt med,« fortæller han og understreger, at han ellers har det godt og prøver at være kreativ.

Kreativiteten har ført til et nyt projekt for danseren.

Han har nemlig åbnet en virtuel danseskole, hvor deltagere kan danse med hjemme fra deres egne stuer, mens han instruerer på et videolink.

»Det er mange meldt til, og det er fantastisk dejligt. Det er dejligt at mærke fællesskabet, selvom man bare er med på en skærm,« fortæller han.

Håbet er dog alligevel, at fællesskabet - samfundet - vil holde de noget anderledes omstændigheder ud lidt endnu, så vi ikke skal vente endnu længere på at vende tilbage til en nogenlunde normal dagligdag.

»Det er jo ikke, fordi folk er onde. De tænker nok bare, at de nu har gjort det længe nok, og nu gider de ikke mere. Men det er jo bare ikke sådan, det hele fungerer.«