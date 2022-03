Mandag var det en stolt Silas Holst, der delte, at han havde tabt 14 kilo og følte sig stærkere end nogensinde.

På Instagram fremviste han et billede af sin opstrammede krop, men allerede dagen efter er det strømmet ind med negative kommentarer, der nu har fået den 39-årige 'Vild med dans'-stjerne til at sætte foden ned.

»Tonen er fuldstændig sindssyg på nettet! Alt, alt for voldsom. Og så undrer voksne sig over, at mobning er et problem i de danske skoler og på arbejdspladser. Det er ikke så mærkeligt, når folks filtre fuldstændig forsvinder online,« skriver han i en sms til B.T.

I et opslag på Instagram har han delt screenshots af de mange negative kommentarer, nyheden om hans vægttab har affødt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Silasholst (@silasholst)

De går særligt på det, Silas Holst kalder for »bodyshaming«, hvor flere skriver, at han er »for tynd«.

Men det er ikke engang det værste.

»Resten fik jeg tilsendt privat og blev kaldt alt fra KZ-fange til pædofil (selvom jeg ikke kan se sammenhængen mellem det og så have tabt sig!?!). Frygtelige ting at blive kaldt, bare fordi man har tabt sig og tillader sig at være stolt,« tilføjer Silas Holst i opslaget.

Den 39-årige skuespiller og danser har tidligere været åben omkring, at han har været hårdt ramt af den hårde tone på sociale medier.

Ikke mindst meldte han i årets 'Vild med dans'-sæson ud, at han stoppede i dansekonkurrencen af blandt andet samme grund.

»Skal man vende det til noget positivt, så er det en øjenåbner, at visse folk bare er direkte modbydelige og sindssyge! Under 'Vild med dans' knækkede noget af min selvtillid på grund af hate, men kan nu se, at det får jeg, uanset hvad jeg gør,« konstaterer han nu i det nye opslag på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Silasholst (@silasholst)

Derfor har Silas Holst besluttet sig for at blokere de negative følgere fra sine sociale medier fremover.

»Selvfølgelig blokerer jeg folk med den indstilling. For jeg gider ikke være omgivet af det længere. Alle der opfører sig ordentligt og giver velmente råd og tanker er altid velkomne. Resten hjælper jeg gerne med at finde døren, hvis de ikke kan finde den selv,« understreger han overfor B.T.

For han forudser, at de negative kommentarer ikke bare går væk af sig selv.

»På den artikel her vil det i kommentarsporet også flyde over med kommentarer fra folk, der kalder mig alverdens ting. Men sådan er livet online. Det er en skam,« slutter 'Vild med dans'-stjernen.