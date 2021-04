Det er næste umuligt at genkende ham.

Men det er altså den velkendte 'Vild med dans'-danser Silas Host, som har været under stor forandring til sin kommende teaterrolle.

For i hovedrollen som dragqueen Lola skal Silas Holst styre slagets gang i Det Ny Teaters opsætning af Broadway-musicalen 'Kinky Boots'.

Og det er også en rolle, som den 38-årige danser og skuespiller har glædet sig til.

Forud for nyheden om den nye teaterrolle teasede Silas Holst nemlig en smule for sine fans.

»I morgen må jeg endelig dele en arbejdsnyhed med jer, som jeg har glædet mig til meget længe! Noget, jeg altid har været lidt skræmt over, men endnu mere fascineret af!«

»Glæder mig til det ikke skal være en hemmelighed længere,« skrev han i et opslag på Instagram søndag.

Musicalen, som er baseret på en virkelig historie, er ægte feelgood-fortælling om venskab, kærlighed og tårnhøje hæle.

Derudover er musikken fra 80er-ikonet Cyndi Lauper, som blandt andet står bag megahits som 'Girls just Wanna Have Fun' og 'Time After Time'.

Udover Silas Holst på rollelisten kan man blandt andet finde Reumert-vinderen Lars Mølsted samt Camille Cathrine Rommedahl.

Forestillingen er blevet opført hele verden over siden 2013, hvor den fik verdenspremiere.

Samme år fik den 13 Tony-nomineringer og vandt hele seks af priserne, blandt andet årets for Bedste Musical og Bedste Musik.