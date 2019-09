Han har drømt om det, siden han var 12. Og ikke alene er drømmen blevet større og smukkere, end Silas Holst turde tro. Den har også gjort ham til et bedre menneske.

»Inden jeg fik børn, havde jeg travlt med at opnå ting – blive verdensmester i alt. Selvfølgelig er der stadig drømme, jeg gerne vil realisere, men i det øjeblik, min datter ringer og spørger, om jeg ikke kommer hjem, så dropper jeg alt.«

Silas Holst læner sig ind over bordet og smiler. Kalder det klædeligt, at navlepilleriet er ovre – at noget andet og større end ham selv er vigtigere.

»For sådan en som mig er det godt, at der er en femårig, som lærer mig, at det vigtigste i verden er Gurli Gris.«

Det var tilbage i gymnasieårene, at han og veninden Louise Mahnkopf havde deres første snakke om at få børn sammen. Men først i 2013, hvor Silas Holst og Johannes Nymark var blevet gift, blev snakken så seriøs, at de tog det første og afgørende skridt.

Der er dog sket en del, siden den femårige Maggie My kom til verden med én mor og to fædre.

Ikke alene er familien blevet udvidet med sønnen Bob Jones på to – han og Johannes er også blevet skilt, og begge har fået nye kærester.

»Jamen, det fungerer vildt godt. Vi er forblevet den treenighed, som vi var den julemorgen, hvor vi satte Maggie i verden,« understreger Silas Holst. Ikke uden stolthed.

Jeg er jo selv vokset op på den måde i et gøglerhjem Silas Holst om sit eget familiekollektiv

Han bor stadig sammen med sin eks i huset i Brønshøj. Oven over dem – oppe på førstesalen – bor børnenes mor, Louise, sammen med sin kæreste, Brian.

»Jeg er jo selv vokset op på den måde i et gøglerhjem, så for mig er det ikke mærkværdigt,« siger Silas Holst, hvis forældre blev skilt, da han var dreng.

Moren og hans bonusmor var dog bedste veninder, så moren flyttede ind i samme hus som faren og hans nye kone. Og da Silas Holsts morfar døde, flyttede også mormoren ind i huset.

»Jeg er vant til et familiekollektiv. Nu gentager vi successen. Og det er for mig en enorm gave at give til mine unger. For man kan aldrig gå ned på kærlighed. Jo flere voksne, jo bedre.«

Rent praktisk er de to børn en uge hos mor og en uge hos far og far. I nogle uger er det Silas Holst, der trækker det største læs. I andre – som lige nu, hvor han selv har travlt med 'Vild med dans' og sin nye danseskole – Johannes.

»Så derfor er det klart Johannes, der for tiden er den fede far hos ungerne. Men jeg satser stærkt på at blive det igen snart,« siger han og tilføjer med et smil:

»Ellers kan jeg altid køre forbi BR på vejen hjem. Så er man tilgivet, når de bare er fem og to.«

Fælles for alle uger er dog, at står dørene i huset i Brønshøj åbne, løber børnene frem og tilbage, ind og ud, som de har lyst til.

Der er struktur fra klokken 17 og frem Silas Holst om hverdagen hjemme i Brønshøj

»Vi har et hjem, hvor det vælter ind med folk. Farverige folk. Og det synes de også er vidunderligt.«

»Men selv om det til tider er en hovedbanegård, er der struktur fra klokken 17 og frem. Så skal der spises, bades, læses godnathistorie og soves,« forklarer Silas Holst.

Silas Holst har netop udgivet bogen 'For enden af regnbuen', som er hans forsøg på at fortælle den historie om en moderne familie, som han selv gerne ville have læst, da han var yngre. Give håb videre. For at få børn er det bedste, der sket ham.

»Det handler ikke længere om mig. Jeg sætter mig selv i anden række. Og det er klædeligt.«