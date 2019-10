Flere har bidt mærke i, at Silas Holst og Jakob Fauerbys dans fredag godt kunne minde om en dans, man kan finde på Youtube.

Selv siger Holst, at han finder inspiration i mange videoer, og det er der ikke noget opsigtsvækkende ved.

»Man kan ikke forvente, at tolv par går på dansegulvet og har opfundet den dybe tallerken hver uge,« siger han og uddyber:

»Det er helt normalt, at man lader sig inspirere af andre. Det tror jeg, alle dansere gør. Det er ikke fordi, jeg tyvstjæler.«

Dansen, som flere har kommenteret, at Silas Holst og Jakob Faurbys optræden ligner, er fra det canadiske danseprogrammet 'Révolution'. Den kan man se i Youtube-videoen herover.

Silas Holst siger, at han ikke genkender navnene på de de dansere, som er med.

Desuden fortæller han, at de kostumer, de bar fredag - som ligner ovennævnte -, er nogle, de har købt fra et af Silas Holsts yndlingsmærker, og det er derfra, han har fundet inspirationen til dem, forklarer han. Desuden siger han om processen med at udvikle en koreografi:

»Når man går ud og danser en 'cha cha cha', så opfinder man jo heller ikke grundtrinene hver gang.«

Silas Holst fortæller, at det ikke er nogen hemmelighed, at han bliver inspireret af videoer på nettet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Silas Holst fortæller, at det ikke er nogen hemmelighed, at han bliver inspireret af videoer på nettet. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har kigget på mange forskellige videoer, og deraf så opstår der nogle tanker og så bliver man inspireret, og så laver man sin egne ting ud fra det.«

Han forklarer, at det for ham handler det om at se på nogle 'moves', som man så kan bringe videre i sin egen udgave.

Skuespilleren Jakob Faurby har sammen med Silas Holst fået gode anmeldelser for deres danse i de første fire programmer af 'Vild med dans', og de toppede listen i fredags med hele 30 point fra dommerne.

Deres dans var under kategorien 'Moderne dans', og blev udført til nummeret 'Crazy' af Clara.