Med store smil, et kys på kinden og svævende hjerter offentliggjorde den danske musicalstjerne Silas Holst og realitydeltageren Nicolai Schwartz for snart to uger siden, at de havde fundet kærligheden i hinanden.

Dengang ønskede de ikke at fortælle nærmere om det nye forhold, men til denne uges nyudkomne Billed-Bladet fortæller Silas Holst, at han har kendt Nicolai Schwartz - som blandt andet har medvirket i realityprogrammerne 'Paradise Hotel' og 'Singleliv' - i omkring ti år, men at det først nu pludselig er blevet til mere end et venskab.

Han er heller i tvivl om, hvad det var, der fik ham til at falde for Nicolai.

»Han får mig til at grine rigtig meget, og det er dejligt. Han er virkelig god humor, og det er dejligt. Og så synes jeg, han er en meget pæn mand. Det er jo dejligt at få det i samme pakke,« fortæller han til Billed-Bladet.

Idag har denne flotte mand (altså ham til højre!) fødselsdag!!! Det - plus kærligheden - skal fejres...!! @nicolai_schwartz Et opslag delt af Silasholst (@silasholst) den 7. Apr, 2018 kl. 9.16 PDT

Til ugebladet fortæller Nicolai Schwartz samtidig, at han altid har haft 'et godt øje' til den populære danser, der i mange år har medvirket i tv-programmet 'Vild med dans', men at det først kunne lykkes for dem at finde sammen, efter de begge blev singler.

I foråret begyndte de at date hinanden, før de på Nicolais 32-års fødselsdag i begyndelsen af april på deres Instagram-profiler afslørede, at de nu danner par.

35-årige Silas Holst har tidligere dannet par med skuespilleren Johannes Nymark, men i slutningen af sidste år meddelte de, at de skulle skilles - men fortsatte som gode venner.

'Vi har stadig en kæmpe kærlighed til hinanden, men den gnist, der holder to mennesker sammen som par, er på ganske udramatisk vis og uden indblanding fra en tredjepart, forsvundet. Og kærlighed som ægtemænd er den seneste periode blevet til en dyb venskabelig kærlighed og respekt til hinanden. Det er den rigtige beslutning for os at fortsætte vores liv som venner og fædre i tæt samarbejde,' lød det i et opslag som de begge delte i den forbindelse.

Silas Holst og Johannes Nymark har to børn sammen med veninden Louise Mahnkopf - datteren Maggie My og sønnen Bob Jones.