Det er fem år siden, at dansestjernen Silas Holst sidst var på gulvet i det populære underholdningsprogram ‘Vild med dans’.

Men når han fredag aften kaster sig ud i en ‘cha-cha-cha’, vil det ikke kun vække jubel og gensynsglæde blandt seerne.

Hans dansepartner er nemlig en mand. Og det har - i hvert fald i visse kredse - vakt forargelse, som især er kommet til udtryk på de sociale medier.

‘Forkert signal at sende i et program, som ses af mange børn/unge mennesker’ lød en enkelt af de ophidsede reaktioner, som både Silas Holst og hans dansepartner, Jakob Fauerby, foreløbig har måttet stå model til.

Der lidt mere på spil denne gang end bare et plexiglas-trofæ Silas Holst om dette års 'Vild med dans'

»Der er altid et par enkelte afstikkere. Men de skal også have lov til at være der,« lyder kommentaren fra 36-årige Silas Holst.

For selv om han gerne havde været dem foruden, glæder det ham, at han hovedsageligt har fået positive reaktioner på det nye tiltag i programmet.

»Jeg havde selv en masse fordomme om, hvordan folk ville tage imod det. Så det er dejligt at få dem modbevist. Selvfølgelig er der lidt mere på spil denne gang end bare et plexiglas-trofæ. Men når man selv er homoseksuel, gør det mig enormt stolt at bo i et land, hvor der er overskud til den accept.«

Siden TV 2 tidligere i år offentliggjorde den markante ændring af programmet, har kanalens underholdningsdirektør flere gange understreget, at man med tiltaget netop gerne ville vise, at par findes i alle mulige udgaver.

Silas Holst med sin dansepartner i årets 'Vild med dans', skuespiller Jakob Fauerby. Foto: Martin Sylvest Vis mere Silas Holst med sin dansepartner i årets 'Vild med dans', skuespiller Jakob Fauerby. Foto: Martin Sylvest

Og netop det er ifølge Silas Holst logik. Om ikke for burhøns, så i hvert fald for børn.

»I danseverdenen er det ret normalt. Der er det hverken anderledes eller nyt,« forklarer Silas Holst, som selv to gange har vundet verdensmesterskab i latindans med en dansepartner af samme køn.

»Da jeg fortalte min datter på fire, at jeg på tv skulle danse med en mand, interesserede det hende ikke en døjt. ‘Det er fint’ sagde hun. Og tilføjede: ‘Det er ligesom mig’. På danseskolen danser hun nemlig med en pige, fordi der ikke er drenge nok,« forklarer han.

»Så man skal bare kigge på sine børn. De har fuldstændig fat i den lange ende.«

Det forstår min datter på fire, mens jeg skal kæmpe med Kaj på 65 via facebook Silas Holst om at danse med en mand

Han mener nemlig, at vi andre har lovlig travlt med at voksen-analysere.

»For hende - og for børn i øvrigt - er dans bare sjov og ballade. Det er, når vi bliver voksne, at vi lægger lag af seksualitet og politik i det.«

»Så pludselig fremstår Jakob og jeg som en minoritetspolitik, der skal slå igennem. Men det er slet ikke dét, det handler om.«

»Det handler om at vise, at dans er for alle, at man må gøre præcis, hvad man vil, for det er bare for sjov.«

Sådan er vi vant til at Silas Holst på dansegulvet. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Sådan er vi vant til at Silas Holst på dansegulvet. Foto: Jeppe Michael Jensen

»Det forstår min datter på fire, mens jeg skal kæmpe med Kaj på 65 via Facebook for at få ham og andre til at forstå.«

»Og det ikke fordi min datter er et geni ud over alle grænser, men hun og hendes venner i børnehaven er piv-ligeglade. Det er de ældre, der sætter spørgsmålstegn ved det og kommer med deres løftede pegefingre.«

Han svarer gerne på folk spørgsmål om det. Det er det sure og det fordømmende, han har noget imod. Og selv glæder han sig til at træde ind på gulvet med Jakob Fauerby.

»Når vi træner, tænker jeg overhovedet ikke over, at der er forskel. Og de 23 andre dansere på holdet gør det heller ikke.«