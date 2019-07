Danser og skuespiller Silas Holst har gennem godt halvandet år dannet par med realitystjernen Nicolai Schwartz.

Og nu har de to fået et meget tydeligt bevis på deres kærlighed.

Parret har nemlig fået lavet matchende tatoveringer på håndleddet, hvor der står ‘NS’ flankeret af et lille, rødt hjerte.

Tatoveringerne blev lavet tirsdag, fortæller Silas Holst til B.T. Men tanken om den har rumsteret længere.

Silas Holst og Nicolai Schwartz fotograferet sammen i januar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Silas Holst og Nicolai Schwartz fotograferet sammen i januar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi fik dem lavet i går inde i byen. Vi har bare talt om det et stykke tid, og vi kan jo begge to godt lide tatoveringer, så det er en meget fin måde for os at vise, vi holder af hinanden,« skriver Silas Holst i en sms til B.T.

Både han og Nicolai Schwartz, der tidligere har deltaget i ‘Paradise Hotel’ og ‘Singleliv’, har delt et billede af deres nye tatovering på Instagram.

Parret stod offentligt frem sammen første gang tilbage i april sidste år, hvor de på deres respektive sociale medier fortalte omverdenen om deres forhold.

Silas Holst har tidligere været gift med skuespiller Johannes Nymark, men de to gik fra hinanden tilbage i december 2017.

Vis dette opslag på Instagram Its all good... @nicolai_schwartz Et opslag delt af Silasholst (@silasholst) den 30. Jul, 2019 kl. 10.12 PDT

'Vi har stadig en kæmpe kærlighed til hinanden, men den gnist, der holder to mennesker sammen som par, er på ganske udramatisk vis og uden indblanding fra en tredjepart, forsvundet. Og kærlighed som ægtemænd er den seneste periode blevet til en dyb venskabelig kærlighed og respekt til hinanden. Det er den rigtige beslutning for os at fortsætte vores liv som venner og fædre i tæt samarbejde,' lød det dengang fra Silas Holst og Johannes Nymark i et opslag.

Sammen har de to børn, Maggie My og Bob Jones, og den dag i dag bor de stadig under samme tag sammen med børnenes mor, Louise Mahnkopf.

I øjeblikket spiller Silas Holst forestillingen ‘Flashdance’ i Operaen i København, og til efteråret vender han igen tilbage til ‘Vild med dans’.

Her skal han danse med skuespilleren Jakob Fauerby, og det bliver første gang, at der i den danske udgave af ‘Vild med dans’ er et par bestående af to mænd med.