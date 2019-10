Boligjagten er i fulde sving for kendisparret - men det er ikke nemt at finde et hus, der opfylder alle kravene.

Det er nu efterhånden to år siden, at den populære ‘Vild med dans’-danser Silas Holst fandt sammen med kæresten Nicolai Schwartz, som tv-Danmark lærte at kende i ‘Paradise Hotel 2010’.

Selvom parret har kærestetatoveringer på håndleddene, så bor de endnu ikke sammen.

Men det er de ved at lave om på, bekræfter både Silas og Nicolai overfor Realityportalen.

Parret leder nemlig efter et sted, hvor de kan dele tag – sammen med resten af Silas’ regnbuefamilie, der består af eksmanden Johannes Nymark, veninden Louise Mahnkopf og børnene Maggie My på fem og Bob Jones på to.

»Vi er jo igang med også at se, om vi kan bo sammen, vi er ude at kigge efter hus. Det er vores drøm, nu må vi se, om det går i opfyldelse,« lyder det fra Nicolai.

»Vi har kigget lidt rundt omkring for at se, hvad der er, og så venter vi bare lidt på, at det hele falder i hak,« tilføjer Silas.

Brønshøj eller Maribo

Situationen er da også mere kompliceret end normalt, når to mænd gerne vil flytte sammen.

For mens Silas i dag stadig bor i villaen i Brønshøj med sin regnbuefamilie – Johannes, Louise og børnene – som han fortsat vil bo med, så er Nicolai selv ved at prøve at starte en regnbuefamilie med veninden Helene.

Nicolai fortæller dog, at Helene ikke har tænkt sig at flytte med i det nye hus, men at Johannes’ kæreste, Jeppe, forhåbentligt flytter med.

Dermed er den store, sammenbragte familie altså på jagt efter et hus, der er stort nok til at rumme tre forældre, to bonusforældre og to – snart tre – børn.

Dermed kommer Nicolai også til at flytte sammen med sin kærestes eksmand, Johannes.

»Det er der mange veninder, der har sagt “hvorfor” til, men jeg kan ikke se hvorfor ikke. Vi har det skide godt sammen heldigvis. Og altså, Silas og jeg har jo vores egen – eller hvis det lykkes – får vores egen “lejlighed”«, forklarer Nicolai.

Placeringen af huset er derfor heller ikke det vigtigste, fordi det i første omgang er svært at finde noget i den størrelsesorden, der passer til så særlig en type familie.

»Jeg er lykkelig for at bo i Brønshøj, så allerhelst der, men hvorend det kan lade sig gøre! Jeg kan også godt lide Maribo for eksempel, så det skulle ikke være det, der gjorde det. Hvis de rigtige folk følger med, så er det lige meget, hvor man bor,« siger Silas.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk