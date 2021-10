»Jeg tror, vi ser lidt forskelligt på, hvad der skete,« lyder det fra Silas Holst.

Flere medier skrev i sidste uge, at den populære danser efter dommerkritik i 'Vild med dans' var 'stormet skummende' ud af studiet på det efterfølgende pressemøde.

Den udlægning er han ikke enig i.

»Jeg mindes bestemt, at vi stod her på præcis samme spot, som vi nu står og snakker. Da der ikke var flere, der var interesserede i at tale med os, så gik vi,« fortæller han til B.T. efter denne uges omgang 'Vild med dans'.

Lise Rønne og Silas Holst. Vild med Dans sæson 18, program 7 på TV2 fredag den 22. oktober 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Lise Rønne og Silas Holst. Vild med Dans sæson 18, program 7 på TV2 fredag den 22. oktober 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Til de uindviede afholdes der hver fredag efter 'Vild med dans' et kort 'pressemøde' på dansegulvet, hvor de medier, der dækker tv-programmet, kan tale med parrene.

I sidste uge havde dommerne været hårde ved Silas Holst og Lise Rønne og givet dem næstfærrest point.

Silas Holst syntes selv, at deres paso doble havde siddet lige i skabet og sagde blandt andet efter showet til B.T.:

»Jeg forstår dem (dommerne, red.) bare ikke helt, det er nok det, der frustrerer mig. De må mene, hvad de mener, og give de karakterer, de vil – det respekterer jeg. Jeg har bare svært ved at forstå kritikken,«.

Herefter skulle han og Lise Rønne ifølge Her & Nu, Se & Hør og Ekstra Bladet altså have forladt studiet i hastige skridt, så flere ikke kunne få lov at tale med dem, men sådan har de ikke altså selv opfattet det, slår de fast.

»Der må være sket en misforståelse. Vi har simpelthen ikke vidst, at der var nogen, der følte, at de ikke fik lov til at tale med os. Den er ikke meget længere,« lyder det fra Lise Rønne.

»Jeg blev selv overrasket, da jeg vågnede og læste om det. For det var slet ikke sådan, jeg huskede det,« tilføjer Silas Holst.

Og de understreger begge to, at der aldrig har været dårlig stemning.

Lise Rønne og Silas Holst, Moderne, "She Used To Be Mine" - Sara Bareilles . Vild med Dans sæson 18, program 7 på TV2 fredag den 22. oktober 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Lise Rønne og Silas Holst, Moderne, "She Used To Be Mine" - Sara Bareilles . Vild med Dans sæson 18, program 7 på TV2 fredag den 22. oktober 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Ugebladet Her&Nu fik i ugens løb svar fra TV 2's underholdningsredaktør Thomas Strøbech, der også afviste, at der skulle være drama i kulissen.

»Jeg talte selv med Silas umiddelbart efter pressemødet, ligesom jeg taler med de fleste af danserne, og det er ikke min opfattelse, at han har haft til hensigt at opføre sig specielt dramatisk - snarere tværtimod. Han var skuffet, og det er forståeligt.«

Silas Holst var allerede sidste lørdag ovenpå forløbet ude med en opsang til medierne.

»Kære journalister. Jeg synes faktisk ikke, I kan være det bekendt. Jeg har altid været flink at stille op til alle spørgsmål anytime. Men jeres behov for nu at skabe overskrifter er grebet ud af det blå,« skrev han blandt andet på Instagram og afviste at skulle være stormet ud eller have raset over dommerne.

Læs hele opslaget HER.

I denne uge fik Silas Holst og Lise Rønne for deres 'moderne dans' en femteplads i feltet, hvilket sikrede dem videredeltagelse i programmet.