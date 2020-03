Silas Holst støtter op om en række dansere, der efterspørger bedre betalingsvilkår.

20 dansere, der skulle optræde ved det netop overståede Zulu Awards i februar, fik ikke tilbudt løn – men i stedet en billet til efterfest som betaling. Det skrev Politiken torsdag.

En 'betalingsform', som den populære 'Vild med dans'-stjerne Silas Holst selv har oplevet.

Han forklarer blandt andet, at han i begyndelsen af sin karriere sagde ja til en flaske rødvin eller en biografbillet som betaling, fordi han var ny i branchen.

»Udfordringen er jo, at der er så mange dansere, som gerne vil til, og som selvfølgelig siger ja, for de vil gerne have det på cv'et. Og det forstår jeg godt, for som danser ved man godt, at der er mange om buddet og helt vildt meget konkurrence. Men de undergraver det hele. Og branchen ved jo godt, at der er konkurrence, og udnytter den og tilbyder så et gavekort som løn,« siger han til Politiken.

Politiken beskrev tidligere, hvordan otte dansere ved Zulu Awards fik tilbudt 3.000 kroner for én uges arbejde.

Samtidig var der 20 resterende dansere, som måtte tage til takke med oplevelsen samt en billet til en efterfest.

Pineapple Entertainment, der arrangerede Zulu Awards, ønsker ikke at kommentere den konkrete situation.

I stedet påpeger de over for Politiken, at danserne 'har ret til at sige ja eller nej'. Samtidig siger de, at hvis danserne er underbetalt, er debatten og diskussionen retfærdig og reel.

Ved selvsamme Zulu Awards vandt Silas Holst og skuespiller Jakob Fauerby prisen for 'Årets par'.

Sammen vandt de 'Vild med dans' i 2019.

Det var i øvrigt tredje gang, Silas Holst løb med trofæet i det populære danseprogram.