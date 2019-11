Allerede i gymnasiet besluttede Silas og Louise, at de skulle have børn sammen en dag.

Og Louise Mahnkopf var faktisk så tro mod aftalen, at hun senere i livet droppede et forhold, fordi det jo var Silas Holsts barn, hun havde lovet at føde.

Derfor var det en ekstra stor sorg for Silas Holst, da han i 2017 blev skilt fra sin mand, Johannes Nymark, og måtte overbringe den dårlige nyhed til veninden, som samme år var blevet mor til trioens andet barn.

»Vi leverer ikke det, vi har lovet. Det, synes jeg faktisk, var noget af det værste i vores skilsmisse. Det var, da vi skulle inddrage Louise i det. Det var skidesvært at sige til hende: 'Nu river vi din familie i tusind stykker, og du har intet at skulle have sagt,« fortæller Silas Holst i podcasten 'Fårking Far' med Mattias Hundebøll.

Silas Holst med sin nære veninde og moderen til deres to børn, Louise Mahnkopf. Allerede i gymnasiet besluttede de, at de skulle være forældre sammen.

Silas Holst og Louise Mahnkopf mødte hinanden i gymnasiet, og hun blev hurtigt hans bedste ven.

Faktisk hans første rigtige ven nogensinde, fortæller Silas Holst, der har kæmpet meget med mobning i barndommen.

Det var også Louise Mahnkopf, der blev den første, som Silas Holst betroede sig til, da han fandt ud af, at han nok ikke var til piger.

Og inden de gik ud af gymnasiet, lavede de to venner en pagt: Hvis ingen af dem havde børn som 30-årige, så skulle de lave dem sammen, lovede de hinanden og grinede.

For Louise Mahnkopf var det altid en plan B.

»Jeg tror stadig, hun drømte om det store slotsbryllup og familieidyl,« siger Silas Holst i podcasten.

Men for Silas Holst blev det at stifte familie med veninden en klar plan A. Og langsomt bemærkede han, at 'hvis' blev til 'når', når de snakkede om en fremtid med fælles børn.

Siden mødte han musicalperformeren Johannes Nymark, som han giftede sig med i 2013, og som Louise Mahnkopf heldigvis også svingede med og kunne ses med alene.

Forældretrioen Johannes Nymark, Louise Mahnkopf og Silas Holst – og Maggie My i Louises mave. Fotograferet i 2014.

De blev nærmest en treenighed, forklarer 'Vild med dans'-stjernen, der fortsat holdt fast i drømmen om at få børn med veninden.

Indtil hun en dag kom og fortalte, at hun også havde fået en kæreste.

»Og så tænkte vi: 'Nåh, så døde den plan', så skal vi adoptere eller et eller andet. Men så gik der noget tid, og Louise kom midt om natten, grådlabil og bankede på stuevinduet,« fortæller Silas Holst i 'Fårking Far'.

Grådkvalt fortalte veninden, at hun var gået fra sin kæreste igen, 'fordi det føltes forkert at få børn med ham'.

'Det er jo jer, jeg skal have børn med. Vi er jo en familie. Det er bare sådan, det skal være,' fortalte Louise Mahnkopf ifølge Silas Holst.

I 2014 blev de alle tre forældre til Maggie My, mens lillebror Bob Jones kom til verden i 2017.

Selvom Silas Holst 'rev familien i tusind stykker', som han forklarer, så er alle tre forældre fortsat bedste venner og bor sammen i en villa i Brønshøj.

Alle tre har siden fået hver sin kæreste.