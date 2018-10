Den danske skuespiller og danser Silas Holst sætter punktum for sit plantebaserede burgereventyr.

Efter lidt over to år i restaurationsbranchen har Silas Holst fået nok - og GreenBurger, der har haft en enkelt restaurant på Frederiksborggade tæt på Nørreport Station i det indre København.

'Der har været vanvittig mange dejlige øjeblikke og stunder med alle jer på Frederiksborggade 26 som tages med. Men grundet en splittet ejergruppe forsvandt lysten og energien for os. Vi håber at Greenburger igen kan åbne i et lidt andet format og form med tiden,' skriver han i et opslag på Instagram mandag aften.

I ejerkredsen bag GreenBurger var også Kasper Staal Jørgensen, Peter Andreas Ezban Rasmussen og Jannick Hammer Holsbøl.

'Tak for alle de dejlige timer vi har haft sammen - det har været fantastisk', skriver Silas Holst.

Regnskabet for GreenBurger kan dog dårligt beskrives som fantastisk. I perioden fra oktober 2016 til december sidste år tabte virksomheden 1,87 millioner kroner - og egenkapitalen i selskabet var også i minus med 1,62 millioner kroner. Det fik revisoreren til at påtegne et forbehold.

'Selskabets økonomiske situation indikerer usikkerhed om selskabets fortsatte drift,' hedder det i regnskabet.

I janaur lukkede Silas Holst den anden GreenBurger-restaurant, der lå på Vesterbro, fordi den stjal kunder fra restauranten i Frederiksborggade.

Gudskelov har jeg folk omkring mig - plus mig selv - som er kloge nok til at håndtere mine penge. Jeg har ikke lavet det her uden at sørge for, at der er en portion sikkerhed for, at jeg ikke går på røven Silas Holst

»Vi vidste fra starten, at den potentielt kunne være for tæt på den første, og det viste sig at være tilfældet. Det gjorde også, at den ikke fik den hype, som vi håbede. Nu arbejder vi på andre lokationer, hvor den nye restaurant kan ligge, som ikke er inden for en radius af en kilometer fra den første. GreenBurger restauranterne fortsætter,« sagde han dengang til B.T. - og understregede samtidig, at han ikke er på vej til at gå konkurs, selv om den ene restaurant lukkede.

»Gudskelov har jeg folk omkring mig - plus mig selv - som er kloge nok til at håndtere mine penge. Jeg har ikke lavet det her uden at sørge for, at der er en portion sikkerhed for, at jeg ikke går på røven,« tilføjede han.

Forretningspartneren Kasper Staal Jørgensen sagde dengang, at beliggenheden på Vesterbro ikke var så god, men at restauranten i Frederiksborggade var en bedre forretning.

»Man skal tænke på, at veganismen er en bevægelse på vej frem. To til tre procent af befolkningen er veganere, og det er dem, der er vores primære målgruppe,« sagde han dengang til B.T.