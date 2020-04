'Vild med dans'-stjerne Silas Holst har fået sin egen danseskole, men det er ikke en danseskole med mødepligt, og du bestemmer selv, hvornår og hvor meget du ønsker at danse.

Den professionelle danser og ‘Vild med dans’-vinder har startet en helt ny form for danseskole, det er nemlig en online danseskole, hvor man kan danse med hjemme fra sin egen stue på det tidspunkt, der passer en bedst.

'Nu ser mit lille hjertebarn endelig dagens lys! ENDELIG kan jeg dele min store nyhed med jer.'

'Jeg tog i januar måned rundt i landet og underviste i lette dansetrin for kvinder og mænd.'

'Noget jeg elsker, fordi det skaber så god energi og glæde hos alle uanset alder, køn og BMI tal. Lige siden da har jeg gået og arbejdet på at åbne en danseskole online,' skriver Silas Holst i et opslag på Instagram og fortsætter:

'En danseskole, hvor man kan danse hjemme i sin stue, når man vil og gentage så mange gange, man vil. Det er også til dem, der måske ikke føler sig tryg ved at stå foran en masse andre.'

Drømmen er blevet en realitet. Silas’ danseskole hedder ‘dansedamerne.dk’, og allerede første åbningsdag blev projektet mødt med stor opbakning.

'En stor undskyldning fra mig for at nogle af jer har skulle vente lidt på jeres log in. Interessen har været en hel del større, end vi regnede med, og det satte os lidt under pres igår,' skriver Silas i et andet opslag.

Danseskolen, der byder på dans for alle, købes 30 dage ad gangen, og Silas lover minimum fire kvalitetsvideoer, sjove koreografier og gæsteinstruktør med i pakken.

Silas har ud over det store danseprojekt også gang i et stort projekt på hjemmefronten, for huset er sat til salg, og drømmen om et større hus med plads til hele regnbuefamilien ligger højt på ønskelisten.

Og drømmehuset skal have en vis størrelse, da der både skal være plads til Silas og kæresten Nicolai Schwartz, 33, eksmanden Johannes Nymark, 34, og hans kæreste Jeppe Christoffersen, 36, samt børnene Maggie My på fem og Bob Jones på tre og deres mor Louise Mahnkopf, 36.

