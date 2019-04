Er det mere okay at kommentere en mands vægt end en kvindes?

Det spørgsmål stiller musicalstjernen Silas Holst, efter at et par ekstra kilo på sidebenene har stjålet fokus i en anmeldelse af musicalen Flashdance.

Her spiller Silas Holst en af de bærende roller som førsteelskeren Nick Hurley, og selvom mediet CPHculture i sin anmeldelse giver fire stjerner og store roser til både stykket og Silas Holsts skuespil- og sangevner, så får danserens vægt også et par negative ord med på vejen.

'I forhold til rollen betyder det intet, at der er kommet et par kilo ekstra på hofterne, men det gør på den anden side intet godt for hans dansesolo', lyder det i afsnittet om Silas Holst.

Synes du, det er okay at kommentere en skuespillers vægt i en teateranmeldelse?

Og det er faldet den professionelle danser for brystet.

'Gad vide om en anmelder nogensinde havde turde kommentere en KVINDES vægt i en anmeldelse? Og gad vide hvordan anmelderens ord ville blive modtaget, hvis han havde nævnt en kvindelig skuespillerindes vægt?? Jeg tror personligt det havde udløst en shitstorm. Men hvorfor er det så okay at gøre i forhold til en mandlig skuespiller?,' skriver Silas Holst i et Instagram-opslag, hvor han samtidig understreger, at han ikke fisker efter medlidenhed, men blot vil rejse en debat.

36-årige Silas Holst har tidligere fortalt, at formen ikke er, hvad den tidligere har været. Det gjorde han, da B.T. mødte den populære danser forud for premieren på netop Flashdance.

»Jeg havde en danseprøve fra 9.30 til 10.30, og der tænke jeg: 'Skyd mig, skyd mig, skyd mig'. Så skulle jeg op på 4. sal, hvor min kæreste bor, og jeg havde simpelthen så ondt i benene. Der tænkte jeg: 'Fuck, du er ved at blive gammel, Silas',« sagde han selv i den forbindelse.

Vis dette opslag på Instagram Her dagen derpå, kommer der altid anmeldelser på en Forestilling. Og vi er heldige at have fået gode bare for god ordens skyld vil jeg starte med at sige at dette opslag er på ingen måder skrevet med henblik på ynk eller i en pøl af selvmedlidenhed, blot for at stille et spørgsmål. En ellers dejlig anmeldelse af vores Forestilling berør mærkværdigt nok også min vægt (dette er ikke første gang jeg oplever det). Det rammer mig på ingen måde personligt overhoved. Det havde det gjort for nogle år siden. Men jeg har intet imod at min vægt er tre kilo højere oppe end min påståede ideal vægt disse dage. Det hænger sammen med at være lykkelig og nyde livets glæder. Som den kære Fatman for nyligt mindede os alle om er vigtigt. Jeg tager et glas vin og spiser en is med mine børn. Og med to børn og en travl karriere er mit fokus (eller tid) ikke på at stå dagligt i et fitness center. Så igen; dette er ikke skrevet for at jeg ønsker ynk i form af “du er ikke tyk”. Jeg ved godt jeg ikke er tyk. Men lad mig komme til sagen - mit spørgsmål er egentlig bare, gad vide om en anmelder nogensinde havde turde kommentere en KVINDES vægt i en anmeldelse? Og gad vide hvordan anmelderens ord ville blive modtaget, hvis han havde nævnt en kvindelig skuespillerindes vægt?? Jeg tror personligt det havde udløst en shitstorm. Men hvorfor er det så okay at gøre i forhold til en mandlig skuespiller? Det er ikke mere end en uges tid siden @sofielinde1 (den dejlige kvinde) blev hyldet for at stå ved sine “deller” (hendes egne ord), Men her en uge efter bliver en mand “hængt ud” for at have for meget på sidebenene? Er det okay? Og til slut, jeg bliver ikke ramt personligt at kommentaren. Jeg bliver ked af at det har været fokus for en anmelder og han ikke har kunne adskille mig som Silas og mig som skuespiller. Er bare nysgerrig på hvordan i tror det var gået hvis det var en kvinde og hendes vægt der blev fremhævet som værende for tyk og hæmmende? For i disse #metoo tider tror jeg aldrig det ville ske. God søndag allesammen - og jo jeg har sgu tænkt mig at spise en is idag for jeg vil nyde mit liv hver dag! Et opslag delt af Silasholst (@silasholst) den 21. Apr, 2019 kl. 5.09 PDT

Og i sit Instagram-opslag skriver han da også, at kommentaren ikke rammer ham på selvtilliden.

'Det havde det gjort for nogle år siden. Men jeg har intet imod at min vægt er tre kilo højere oppe end min påståede ideal vægt disse dage. Det hænger sammen med at være lykkelig og nyde livets glæder. (...) Jeg tager et glas vin og spiser en is med mine børn. Og med to børn og en travl karriere er mit fokus (eller tid) ikke på at stå dagligt i et fitness center,' skriver dansedarlingen.

Kropskritik er desværre ikke uvant for Silas Holst, der tidligere har fortalt, hvordan hans vægt var et problem i barndommen og gav anledning til mobning.

B.T. arbejder på en uddybende kommentar fra Silas Holst såvel som CPHculture, der står bag anmeldelsen.