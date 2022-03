Med en far i showbusiness kan man risikere at være vidne til meget.

Det gælder også for Silas Holsts to børn, Maggie My og Bob Jones. Deres far er nemlig aktuel i musicalen 'Kinky Boots', hvor han spiller rollen som den flamboyante natklubartist og dragqueen Lola.

Førstnævnte har især luret noget, når dansedarlingen er kommet hjem i pauserne. For at kunne tilbringe mest mulig tid sammen med sin familie har han nemlig valgt at beholde drag-makeuppen på.

»Især Maggie har syntes, det var lidt mærkværdigt at se mig komme hjem i makeup,« fortæller Silas Holst på den røde løber til premieren på den nye film 'Klienten'.

Silas Holst som Lola i 'Kinky Boots'. Foto: Miklos Szabo

»Det kan man se, hun har haft lidt svært ved, hvilket jeg godt kan forstå.«

20. februar, på hovedpersonens fødselsdag, var begge børn dog et smut i Det Ny Teater for at se farmand på de skrå brædder – og det løftede forståelsen.

»De syntes, det var vildt. Jeg tror, det var dejligt for dem at se det,« fortæller Silas Holst og fortsætter:

»Så tror jeg, det gik op for hende, hvad det gik ud på. Så forstod hun det på en eller anden måde.«

Rollen som Lola er Silas Holst da også både dybt berørt og ligeledes begejstret for at spille. Han beskriver tiden med 'Kinky Boots' som et »ride of a lifetime«.

»Det her kommer aldrig til at ske igen, og jeg kommer aldrig til at få en rolle, der kan det, som den kan. Så det er med at prøve at huske at suge alt, man overhovedet kan ud af det,« fortæller han.