Silas Holst: »Jeg har hevet Se og Hør i retten tre gange«

Sådan lød overskriften på en artikel i Berlingske i slutningen af december.

En artikel, der siden har skabt en del kontrovers mellem den 36-årige danser og ugebladet, der påstår aldrig at være blevet hevet i retten af Silas Holst, men snarere i Pressenævnet.

»Det får mig til at se rødt med det samme. Når folk antager noget om mig, som ikke er rigtigt, bliver jeg rasende og diskuterer det til døde. Det kan være, hvis folk synes, jeg er arrogant eller en blærerøv, som jeg på ingen måde synes, jeg er,« sagde Silas Holst blandt i artiklen.

»Jeg har hevet Se og Hør i retten tre gange, fordi de har skrevet ting om mig, som ikke var sande. Jeg taber hver gang. Dem kan man åbenbart ikke vinde over. Men jeg giver ikke op, når der er noget, der irriterer mig,« fortsatte han.

I fredagens udgave af 'Det, vi taler om' var Se og Hør-journalisten Jacob Heinel Jensen en del af panelet.

Forud for programmet havde han derfor spurgt Silas Holst, om han også havde lyst til at deltage, så de kunne snakke ud om uenighederne. Det afviste danseren dog, som derimod over sms påstod at være blevet citeret forkert af Berlingskes journalist.

'Jeg sagde to gange', påstod Silas Holst i beskeden til Se og Hør-journalisten.

Ditte Okman havde dog på forhånd været i kontakt med journalisten bag den omtalte Berlingske-artikel, Frederikke Johansen, som havde lydoptagelser, der kunne fastslå, hvem der talte sandt.

Og i optagelserne var det mere end tydeligt at høre, at Silas Holst siger 'tre gange'. Danseren bekræfter endda dette, da journalisten gentager hans påstand. Noget, som Ditte Okman lynhurtigt påpegede det dobbeltmoralske i:

»Nu gør han jo det samme, som han brokker sig over - altså siger noget, som ikke passer,« sagde Okman.

»Det er da ikke fair, at han påstår, at journalisten har citeret forkert, når det ikke passer,« fortsatte hun.

B.T. har været i kontakt med Silas Holst, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen, som han allerede føler, han har brugt for meget tid på.

Han skriver dog følgende omkring 'to vs tre'-citatet i Berlingske.

'Jeg sagde forkert. Det, jeg mente, var, at jeg havde sagt forkert til journalisten. Det kom ud som om, jeg mente, jeg var blevet fejlciteret, men det var ikke det, jeg mente, og det beklager jeg.'

Du kan høre hele fredagens afsnit af 'Det, vi taler om' her.