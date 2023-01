Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Silas Holst har mistet sin far, Benny Holst.

Han gik bort mandag aften og blev 80 år gammel. Det bekræfter den 39-årige danser overfor B.T.

»Min far fik diagnosen Alzheimers for omkring 7 år siden og er forsvundet mere og mere væk siden. Så det er med ret blandede følelser i dag,« lyder det ærligt fra Silas Holst.

»Enorm trist over at vågne for første gang uden en far nogensinde, men også befriende, at han nu endelig er fri for den sygdom. Det er en frygtelig sygdom, der stjæler ens kære ganske langsomt, uden man kan gøre noget.«

Benny Holst er gået bort, skriver hans søn, danseren Silas Holst. Vis mere Benny Holst er gået bort, skriver hans søn, danseren Silas Holst.

Silas Holst har tidligere fortalt åbent om farens sygdom, samt om hvordan det var at være pårørende til en med Alzheimers.

Blandt andet fortalte danseren, at for at beskytte alle parterne, så skulle hans børn, den otteårige Maggie My og femårige Bob Jones, ikke se deres farfar.

Ligeledes i et opslag på sine sociale medier har Silas Holst tirsdag formiddag mindet sin far.

»I går aftes døde min far og fløj videre,« skriver Silas Holst på Instagram.

»Efter en årelang og ødelæggende kamp mod Alzheimers og 80 ture rundt solen. Guderne må vide, at vi bestemt ikke har set ens på verden altid, men jo ældre vi blev, jo mere forstod vi. De gode minder fylder i dag. Og det er dejligt. Flyv godt og flyv flot far.«