»Jeg er meget overtroisk,« lyder det fra 'Vild med dans'-stjernen Silas Holst.

Fredag efter fredag går TV 2's udvalgte kendispar på dansegulvet i den bedste sendetid, og for at komme så smertefrit igennem som muligt har de alle sammen deres forskellige små hemmelige ritualer.

Thomas Evers Poulsen fortæller, at han tilbage i 2006 faktisk røg ud af 'Vild med dans' fredag den 13., da han sammen med Anette Heick dansede en wienervals.

Hans nuværende dansepartner, skuespiller Merete Mærkedahl, mener ikke, at hun er overtroisk, men hun har en række ting, der skal være plads om fredagen.

Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har nogle ting, som skal være, som de plejer. Jeg kan godt afsløre én ting. Thomas har købt et matchende joggingsæt med vores navne på, som jeg har på om fredagen, når jeg skal i sminken.«

Mads Vad fortæller, at han først og fremmest har brug for orden i omklædningsrummet, og derudover skal hans snørebånd bindes på en særlig måde:

»Jeg binder altid først venstre sko, så højre sko, så dobbeltknude på højre og så dobbeltknude på venstre.«

Hans dansepartner, influencer Emili Sindlev, tilføjer, at hun ikke har et ritual, men alligevel altid lige skal kigge Mads Vad i øjnene og klemme hans hånd, så hun kan mærke hans puls, inden de går på.

Skuespiller Albert Rosin Harson og Jenna Bagge. 'Vild med dans' program 7 på TV 2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i 'Vild med dans' sæson 17 i København fredag 13. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

Skuespiller Albert Rosin fortæller, at han mest bruger opvarmningsøvelser fra skuespillerfaget, hvor han går rundt og larmer på gangene og får noget energi i kroppen. Hans dansepartner, Jenna Bagge, tilføjer, at de derudover kigger hinanden dybt i øjnene, krammer og siger 'nu gør vi det'.

Silas Holst siger som nævnt, at han er 'mega overtroisk', og at han og dansepartneren, skuespiller Nukaka Coster-Waldau, blandt andet har en særlig sten, som de skal tage et billede af hver fredag.

»Det skal ligge på en bestemt måde. Det er meget åndssvagt,« lyder det fra Silas Holst uden at komme nærmere ind på, hvad det er for en sten, der er tale om.

Til sidst fortæller Hilda Heick og hendes dansepartner, Michael Olesen, at de altid børster tænder, inden de skal ind på dansegulvet.

Sangerinde Hilda Heick og Michael Olesen til 'Vild med dans'-pressemøde i København tirsdag 8. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

»Når vi er så tætte, og man lige har spist, så er det ikke så kønt, når man smiler,« forklarer Hilda Heick, mens Michael Olesen kommer med en lille afsløring:

»Jeg har fået et nyt ritual i år. Den første fredag glemte jeg min tandpasta og måtte låne Hildas. Der gik det jo rigtig godt, så jeg har sidenhen glemt min tandpasta med vilje, uden at Hilda ved det.«

Se 'Vild med dans'-stjernerne fortælle om deres ritualer i videoen øverst.