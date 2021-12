Den afgående 'Vild med dans'-danser Silas Holst har fået corona.

Det bekræfter han overfor B.T.

»Jeg aner ikke, hvordan jeg er blev smittet. Jeg har ikke set så mange mennesker. Min familie er ikke smittet,« fortæller Silas Holst.

»Jeg fik bare alle symptomer på en gang onsdag eftermiddag og blev testet positiv en time efter.«

Lise Rønne og Silas Holst endte på en andenplads i 'Vild ned dans', der sidste fredag sluttede for i år. Foto: Martin Sylvest Vis mere Lise Rønne og Silas Holst endte på en andenplads i 'Vild ned dans', der sidste fredag sluttede for i år. Foto: Martin Sylvest

Sidste fredag kom han på andenpladsen i 'Vild med dans' sammen med tv-vært Lise Rønne.

Men denne fredag er han forskanset i sit sommerhus, hvor han er hårdt ramt af coronavirussen.

Det delte Silas Holst selv på sin Instagram-profil.

»Sjældent har jeg været så afkræftet som i dag. Fryser 24/7 og falder hele tiden i søvn. Min krop og hals virker som om, den har den ondeste gang influenza og halsbetændelse kørende samtidig. Kan ikke huske hvornår, jeg sidst har følt mig så syg,« skriver den 38-årige entertainer.

Her priser han sig også lykkelig for, at den først var efter 'Vild med dans'-finalen i fredags, han blev smittet.

Ikke mindst påpeger han, at han er glad for at være vaccineret mod virussen.