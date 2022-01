Han kiggede ned over det smukt dækkede julebord. På de 18 mennesker, der sad omkring det. Grinende. Snakkende. Samlet til hjerternes fest. Og hans eget svulmede over.

»Der sad jeg bare og tænkte ‘hold kæft, hvor er det godt klaret’. Jeg var simpelthen så lykkelig og stolt. Lykkelig over, at vi kan give vores børn det,« siger Silas Holst. Med taknemmelighed lysende i hele ansigtet. Dén scene vender vi tilbage til.

Silas Holst ved, at han har masser at være taknemmelig over i sit liv.

Han har i årevis danset sig til tops i ‘Vild med dans’, har medvirket i nogle af de største musicalsucceser, har tilmed for nylig gemt sig inden i en æggemad i underholdningsprogrammet ‘Hvem holder masken?’ og vundet det.

38-årige Silas Holst ved, at han har meget at være taknemmelig over i sit liv. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 38-årige Silas Holst ved, at han har meget at være taknemmelig over i sit liv. Foto: Bax Lindhardt

Lige nu er 38-årige Silas Holst i gang med en af de største udfordringer i sin karriere. Rollen som den flamboyante dragqueen Lola i musicalen ‘Kinky Boots’ på Det Ny Teater.

Han har pause i prøverne. Har stadig sved på panden inden under den omvendte cap.

»Jeg har altid sagt nej til at spille homoseksuelle roller, fordi det er kommet for tæt på. Jeg har været bange for at lave en kliché,« forklarer han og fortsætter:

»Men da jeg blev tilbudt rollen, tænkte jeg, at jeg ikke kan gå i graven med noget, som jeg ikke tør. Og når det endelig skal være, kan man lige så godt gøre det i høje hæle, perler og paryk. Alt eller intet, smide svesken på disken,« smiler den populære danser. Og tilføjer så:

»Det lyder paradoksalt, men når jeg står i 14 cm høje røde knæstøvler, lårkort kjole, med paryk og røde læber, så føler jeg mig simpelthen så maskulin. Som om jeg kan vælte hele verden.«

Silas Holst i fuldt skrud som drag i musicalen 'Kinky Boots'. Foto: Det Ny Teater Vis mere Silas Holst i fuldt skrud som drag i musicalen 'Kinky Boots'. Foto: Det Ny Teater

Det har dog også betydet, at Silas Holst har måttet nedbryde sine egne barrierer.

Godt nok er han vokset op i et hjem, hvor der var højt til loftet og plads til at være dén, han ville, men han er også formet af danseskolens fastlåste rollemønstre. Hvor drenge var drenge. Og piger var piger.

Men selvom han – fra han som teenager sprang ud som homoseksuel – aldrig har forsøgt at skjule det, erkender han, at han ikke altid har følt sig som en fri fugl.

»Jeg har taget mig selv i mange gange, at jeg har haft fordomme om andre folks fordomme,« siger Silas Holst og nævner som eksempel, da han i 2019 skulle danse med Jakob Fauerby i ‘Vild med dans’.

Det stolte øjeblik, hvor Jakob Fauerby og Silas Holst vandt 'Vild med dans'. Foto: Henning Bagger Vis mere Det stolte øjeblik, hvor Jakob Fauerby og Silas Holst vandt 'Vild med dans'. Foto: Henning Bagger

Han forventede en tsunami af vrede, men blev i stedet væltet omkuld af en bølge af kærlighed.

»Det er uden sammenligning det mest rørende, jeg har prøvet i hele min karriere,« siger han om reaktionerne.

Blå bog Silas Holst Født 20. februar 1983 i Brønshøj

Har danset, siden han var dreng

Uddannet som danselærer i 2005

Har desuden uddannet sig på Teaterskolen Holberg

Er syv gange dansk mester i standarddanse

Har to gange vundet verdensmesterskabet i latindans med en mandlig danser

Har medvirket i adskillige succesfulde musicals. Bl.a. ‘Grease’, ‘Mamma Mia’, ‘Saturday Night Fever’, ‘Book of Mormon’ og ‘Flashdance’

Deltog første gang i ‘Vild med dans’ i 2008

Har tre gange vundet dansekonkurrencen, senest i 2019 med Jakob Fauerby

Valgte i 2021 at stoppe som danser i ‘Vild med dans’

Driver eget dansestudie i København

Var frem til 2017 gift med Johannes Nymark

Sammen med veninden Louise Mahnkopf og Johannes Nymark har han Maggie på 7 og Bob på 5

Er kæreste med tidligere realitystjerne Nicolai Schwartz

Forfatter til flere bøger. Senest biografien ‘For enden af regnbuen’

Har dannet sit eget boyband, som i efteråret 2021 tager på Danmarksturné

Er aktuel i musicalen ‘Kinky Boots’ på Det Ny Teater, hvor han spiller dragqueen

På trods af at hans egne fordomme om andres fordomme flere gange er blevet gjort til skamme, erkender Silas Holst, at der stadig er et stykke vej endnu, før han tør sænke paraderne.

For selvom han er stolt over at have været med til at flytte andres grænser, bliver varm om hjertet over at se transkønnede stille op i ‘X Factor’, og føler glæde ved at se unge homoseksuelle par gå hånd i hånd ned ad Strøget uden at skamme sig, er han selv ikke helt der endnu.

»Jeg kan jo sagtens se, at der er færre, der vender sig om for at kigge efter de par end for ti år siden, hvor jeg selv gik og beundrede dem, der turde gøre det. For det turde jeg ikke. Og tør stadig ikke rigtig,« indrømmer han.

Silas Holst med kæresten Nicolai Schwartz. Foto: Henrik R. Petersen Vis mere Silas Holst med kæresten Nicolai Schwartz. Foto: Henrik R. Petersen

»En gang imellem tager jeg mig sammen og tager min kæreste Nicolai i hånden på gaden, fordi det betyder noget for ham. Men det er ikke rart for mig. For jeg skal ofte kæmpe lidt med folks blikke og kommentarer. Og det har jeg prøvet meget i mit liv, så det har sat sig ret dybt i mig.«

»Jeg tror, at vi er mange homoseksuelle, der ikke ligefrem skjuler det, men i hvert fald ikke sætter vores røv i klaskehøjde. Og selvom der næppe findes en eneste sjæl i Danmark, som ikke ved, at jeg er homoseksuel, er det for mig noget meget privat at holde i hånd, og jeg bliver for opmærksom på, om folk kigger,« erkender Silas Holst, som qua sin kommende rolle som dragqueen rent faktisk har fundet mere mod til at turde være ligeglad.

Om Kinky Boots ‘En livsbekræftende og opløftende fortælling om at skifte – ikke bare sko – men også livsfilosofi for at skabe noget unikt sammen’.

Sådan beskrives musicalen ‘Kinky Boots’, som i seks år har kørt for fulde huse på Broadway, og er med musik af 80er-stjernen Cyndi Lauper.

Musicalen er baseret på en virkelig historie om en skofabrikant, der kæmper for fabrikkens overlevelse, og som i mødet med den flamboyante dragqueen Lola finder en vej ud af mørket.

Forestillingen har premiere på Det Ny Teater 10. februar.

»Så det med at holde i hånd skal nok komme. Men jeg er der ikke helt endnu,« siger han med et smil.

Men på ét punkt er Silas Holst i den grad kommet i mål. Og dermed er vi tilbage ved juleaften. Ved hjerternes fest og hans eget svulmende hjerte.

Arkivfoto af Silas Holst og hans datter Maggie, som i dag er 7 år gammel. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Arkivfoto af Silas Holst og hans datter Maggie, som i dag er 7 år gammel. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det trak overskrifter, da han og hans daværende mand Johannes Nymark tilbage i 2014 valgte at få et barn med veninden Louise Mahnkopf. Maggie hed deres regnbuebarn, som i dag er syv år.

Tre år senere kom nummer to til verden. En lille søn ved navn Bob.

Idyllen i det fælles hjem i Brønshøj varede dog ikke ved. Få måneder senere blev han og Johannes skilt.

»Jo, det var et mega hårdt år, hvor jeg havde mange angstanfald, var frygtelig ensom, havde sved på panden og tårer i øjnene. For der kommer mange ekstra lag på en skilsmisse, når der er børn ind over,« husker Silas Holst.

Men at det trods deres brud lykkedes dem at holde fast i deres regnbuefamilie og blive boende under samme tag, gør ham stolt.

Silas Holst husker, hvor hårdt det var at blive skilt. Derfor gør det ham ekstra stolt, at det er lykkedes dem at bevare deres regnbuefamilie. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Silas Holst husker, hvor hårdt det var at blive skilt. Derfor gør det ham ekstra stolt, at det er lykkedes dem at bevare deres regnbuefamilie. Foto: Bax Lindhardt

»Kærligheden mellem os er aldrig forsvundet. Det er bare en anden slags.«

Siden er de og Louise tilmed flyttet til en større villa i Brønshøj, og har hver især udvidet regnbuefamilien med nye kærester.

Silas Holst smiler.

»Privat føler jeg, at jeg er nået i mål. Jeg er landet dér, hvor jeg altid har drømt om at lande.

Jeg har et drømmehus, jeg har to vidunderlige børn, jeg skal giftes om ikke så længe med min drømmemand.«

»Vi har overlevet en skilsmisse, er blevet en endnu federe familie, end vi var før, er stadig hinandens rigtig gode venner, deler hus sammen, og vores familier kan stadig sammen,« siger han med stolthed i stemmen.

Den store regnbuefamilie Sjødahl-Nymark-Holst samlet til jul. Foto: Privat/Instagram Vis mere Den store regnbuefamilie Sjødahl-Nymark-Holst samlet til jul. Foto: Privat/Instagram

»Juleaften sad vi 18 mennesker sammen omkring bordet. Johannes’ familie, Louises familie. Min familie. Og alle hyggede sig. Det gør mig simpelthen så stolt, at vi kan give vores børn dét, og at de aldrig har lidt under, at vi er skilt.«

»Johannes blev kæreste med Jeppe og jeg med Nicolai, som vores børn elsker. Og de elsker dem, men prøver ikke at agere fædre. Så ungerne ved, at de har os tre og to bonus mennesker og tre sæt bedsteforældre. Det hele er meget lykkeligt og kærligt.«

»Jeg føler, at det måske er den fineste bedrift, jeg har udrettet i mit liv. At kunne skabe det hjem og den familie,« siger en dybt taknemmelig Silas Holst. Og gør klar til igen at trække i sine kinky boots.

‘Kinky Boots’ har efter planen premiere på Det Ny Teater 10. februar