Den aktuelle 'Vild med dans'-deltager Silas Holst vil ikke have flere børn, selvom kæresten gerne vil.

Dansestjernen har i forvejen to børn med eksmanden Johannes Nymark, og det er åbenbart nok for danseren.

Og det er på trods af, at partneren, den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager, Nicolai Schwartz gerne vil være far

Det skriver ugebladet Her & Nu.

Silas Holst, danser og skuespiller. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Silas Holst, danser og skuespiller. Foto: Bax Lindhardt

I et interview med ugebladet fortæller den 36-årige danser, at det er slut med bleskift.

»Vi skal nok ikke have børn sammen, men Nicolai vil gerne være far. For mit vedkommende er det dog slut med at skifte flere bleer, men jeg vil rigtig gerne passe andres børn« siger han.

33-årige Nicolai Schwartz fortæller dog samtidig til ugebladet, at han dog stadig drømmer om faderrollen - på trods af Silas Holsts udmelding.

»Jeg vil på sigt gerne være far, og så bliver Silas jo automatisk bonusfar,« siger han til Her & Nu.

Silas Holst og kæresten Nicolai Schwartz. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Silas Holst og kæresten Nicolai Schwartz. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ugebladet skriver også, at Nicolai Schwartz allerede har fundet ud af, hvem der skal være mor til børnene.

En god veninde, som han har kendt i mange år, afslører han i en story på sin Instagram-profil.

Silas Holst har for nylig udgivet bogen 'For enden af regnbuen', som er et forsøg på at fortælle en historie om en moderne familie.

Silas Holsts to børn hedder Maggie My, som er fem år, og Bob Jones på to år.