»Jeg skal dø, fordi jeg er det ulækreste menneske, der ikke fortjener at se morgendagens lys, da verden ville være bedre uden en så stor dramaqueen, der ovenikøbet er blevet rynket, gammel og mest af alt ligner en KZ-fange efterhånden.«

Sådan beskriver Silas Holst nogle af de mange beskeder han har fået under dette års deltagelse i 'Vild med dans'. For selvom han elsker at være med i programmet, så har det også en bagside.

»'Vild med dans' står dog også tilbage for mig som værende en hård omgang. Hård på grund af ufatteligt mange ondskabsfulde kommentarer om alt fra mit udseende, seksualitet, familie til Nukâkas etnicitet og udseende,« skriver han om de beskeder, han og dansepartneren, skuespiller Nukâka Coster-Waldau, har modtaget.

»Krydret med et par dødstrusler,« fortsætter han.

Foto: Martin Sylvest

Han kan ikke forstå, hvorfor folk har behov for at skrive den slags ting. Formålet med programmet er for ham at have det sjovt og underholde danskerne.

På et tidspunkt blev det også for meget. Det knækkede både ham og Nukâka Coster-Waldau.

» …Og ved egentlig ikke helt om jeg har rejst mig endnu. Ondt gjorde/gør det. Jeg ved, man skal lade det fare, og det siger mere om dem osv., men det er ikke altid lige nemt,« skriver han.

Nu har han og Nukâka Coster-Waldau besluttet sig for at slette alle dem, der skriver hadefulde beskeder og kommentarer til dem. Han begynder med de fire personer, der søndag morgen skrev til ham, at de ønskede, han skulle dø.

»Det er måske den bedste start på juleferien lige at få slettet dem,« skriver han og takker alle sine godsindede følgere for deres støtte.

Silas Holst og Nukâka Coster-Waldau lørdag aften en tredjeplads i 'Vild med dans'-finalen.