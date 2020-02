I 10 år har Silas Holst forsøgt at kvitte cigaretterne - nu prøver han igen, og det bliver forhåbentlig det sidste forsøg.

»Det er dumt at ryge, så derfor stopper jeg,« siger han, da B.T. taler med ham onsdag aften.

Han har nu været røgfri i tre uger, og selvom hånden har været lidt mere i snack-skålen, end den plejer, så er han godt tilfreds.

»Jeg har taget cirka fem kilo på,« siger han.

Og da vi spørger ham, hvilken snack han især har været glad for, så lyder svaret:

»Alt!«

Kort efter rygestoppet begyndte den 36-årige danser at føle sig lidt sløj, men det er ikke unormalt, vurderer han.

»Man bliver altid lidt syg, når man stopper - eller jeg gør i hvert fald,« siger han.

Jakob Fauerby og Silas Holst vinder finalen i "Vild med dans" i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019.

Heldigvis er det overstået nu, og sammen med de fem ekstra kilo har han fået både vejret og lugtesansen tilbage.

Han kan endda høre det på sin stemme.

Den 36-årige danser og skuespiller vand i 2019 'Vil med dans' sammen med skuespiller Jakob Fauerby. Det var første gang i programmets historie, at to mænd dansede sammen - og dermed også første gang et par af samme køn vandt.

Privat danner han par med Nicolai Schwartz og har to børn fra et tidligere forhold til skuespiller Johannes Nymark.