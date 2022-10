Lyt til artiklen

'Er du ikke sød at lade mig være' spurgte han igen og igen manden, der højlydt svinede ham til i køen i Netto. Kaldte ham de grimmeste ting. Men manden ville ikke lade ham være.

»Han endte sgu med at spytte efter mig. Fordi han syntes, at jeg var ulækker,« fortæller Silas Holst om episoden, der er lagret i hans hukommelse. Som en af mange. For mange.

Men dét, der chokerede ham mest, var ham selv. Det vender vi tilbage til.

Der er nemlig en grund til, at den populære danser og skuespiller netop har udsendt en bog med titlen ‘Nok’. En bog, hvor han forsøger at få alt det had, der især de seneste år er fosset ned over ham, til at give mening.

»For jeg bliver oprigtig nysgerrig over, hvad det er, der driver helt almindelige mennesker til at blive så sure, at de kan retfærdiggøre over for sig selv at svine mig til,« forklarer han.

Det er ikke første gang, at Silas Holst offentligt adresserer de hadefulde kommentarer, der er blevet en del af hans liv, ligesom han aldrig har lagt skjul på, at de er en af de tungtvejende årsager til, at han sidste år valgte at stoppe i ‘Vild med dans’.

Ni sæsoner af 'Vild med dans' har Silas Holst medvirket i, inden hadet blev for meget for ham. Her ses han med skuespiller Nukâka Coster-Waldau i 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Ni sæsoner af 'Vild med dans' har Silas Holst medvirket i, inden hadet blev for meget for ham. Her ses han med skuespiller Nukâka Coster-Waldau i 2020. Foto: Martin Sylvest

»Min psyke kunne ikke holde til det mere.«

Men dér, hvor det blev nok, var, da han i december sidste år stolt delte et billede af sig selv i bar overkrop på Instagram. Viste resultatet frem af 12 ugers benhård kur og træning. Og blev mødt med svinske reaktioner.

Som ‘dø, tynde bøssesvin’.

»Der tænkte jeg bare, at så det er jo ligegyldigt, hvad jeg gør. Nogen vil bare hade mig,« siger Silas Holst, som i videoen ovenover læser højt at nogle af de hadefulde kommentarer.

Som 39-årig ved han godt, at de kommentarer udgør måske en enkelt procent. At langt hovedparten er positive.

Men det er den ene procent, der bider sig fast. Dén, der borer sig så langt ind i hans hjerne, at han mister sit selvværd. Fejer sig selv helt ind under gulvtæppet.

Størstedelen af de kommentarer, som Silas Holst får, er positive. Men det er de hadefulde, der bider sig fast. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Størstedelen af de kommentarer, som Silas Holst får, er positive. Men det er de hadefulde, der bider sig fast. Foto: Bax Lindhardt

»Folk, der sender de kommentarer, har jo glemt dem i samme øjeblik, som de trykker send, mens det bliver siddende hos dén, der bliver ramt.«

»Jeg kan huske nærmest alt, hvad jeg er blevet kaldt. Og det er ærgerligt. For det udmunder i rigtig lavt selvværd,« siger Silas Holst, som i en alder af snart 40 stadig dealer med det. Og hader dét, det gør ved ham.

For set udefra er han jo et godt sted i livet. Med en dejlig mand, to børn, hus og en flyvende karriere.

»Så jeg burde ikke have det sådan. Men det har jeg.«

Nogle perioder er værre end andre. En af dem så slem, at hans forhold til kæresten Nicolai – som han i sommer blev gift med – havnede i dyb krise.

»For jeg gik rundt og var en stor undskyldning for mig selv, og der er jo ingen mennesker, der kan holde ud at være sammen med én, der kryber langs væggen nonstop,« forklarer Silas Holst med bekymring i blikket.

I sommer blev Silas Holst gift med sin kæreste gennem flere år, Nicolai Schwartz. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix Vis mere I sommer blev Silas Holst gift med sin kæreste gennem flere år, Nicolai Schwartz. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

»Der kunne jeg mærke, at jeg var på vej ned ad en rigtig farlig sliske, hvor jeg kunne have endt på lykkepiller, hvis jeg ikke valgte en anden vej, og hev mig selv op af det mørke hul, som jeg havde været med til at grave mig selv ned i.«

Det var i en sådan periode, at Silas Holst var gået i Netto for at handle. Og endte med at blive spyttet på. Af en mand, der svinede ham til.

»Men det mest uhyggelige var, at jeg bagefter bare gik videre uden at tænke mere over det,« siger Silas Holst og fortæller, at en kvinde kom over til ham og bekymret spurgte, om han var o.k.

'Jeg har det fint, det skal du ikke tænke mere over, men det var sødt af dig at spørge,' svarede han.

»Det var først, da jeg kom ud i min bil, at jeg tænkte 'hvad fuck skete der lige der?'. For det var sygt grænseoverskridende. Men det mest grænseoverskridende var, at jeg ikke reagerede på det.«

Silas Holst ryster på hovedet. Over sig selv og den chokerende erkendelse, at han havde pakket sig så godt ind i teflon, at han end ikke reagerede på, at en mand lige havde spyttet efter ham. At han nærmest undskyldte episoden over for en kvindelig kunde.

Gennem årene har Silas Holst pakket sig selv ind, for ikke at gå ned på de hadefulde kommentarer. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gennem årene har Silas Holst pakket sig selv ind, for ikke at gå ned på de hadefulde kommentarer. Foto: Bax Lindhardt

»Der tænkte jeg, nu må der kraftedeme ske noget. For det er en fiasko at have udviklet sådan et panser, at man ikke står op for sig selv, at man accepterer bare for at overleve,« forklarer Silas Holst og ved alt for godt, hvor det mønster stammer fra.

Nemlig fra folkeskolen, hvor han i årevis accepterede fysisk mobning bare for at overleve.

»Men i en alder af snart 40, skal jeg ikke være der, hvor man tager en maske på og leger, at det ikke gør noget. Bare for at komme nemmere igennem det og så ikke behøve at tale om det. For det skal vi.«

Og det er derfor, at han har fået nok. Derfor at han har skrevet en bog, hvor han gennem samtaler med en række mennesker prøver at forstå, hvorfor der findes så meget had på de sociale medier. Og ikke mindst, hvordan vi kan knække kurven.

For med 'vi' mener han også sig selv.

»Skylden ligger jo ikke kun hos dem, der har skrevet til mig. Den ligger lige så meget hos mig selv og mit mønster med at være stille og bare acceptere.«

»Men man kan ikke bede andre om at forandre noget, hvis man ikke også gør det selv,« siger Silas Holst, som derfor har opsøgt og drukket kaffe med en af de mange, der har sendt ham hadbeskeder.

Vil man ændre noget, må man også være villig til at ændre sig selv, mener Silas Holst. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Vil man ændre noget, må man også være villig til at ændre sig selv, mener Silas Holst. Foto: Bax Lindhardt

Et møde, der ændrede meget for ham. Til det bedre.

»For allerede kort inde i samtalen forstod jeg, hvad hendes intention var,« siger Silas Holst.

'Skabsbøsse' havde hun kaldt ham.

Fordi – viste det sig – at hun følte, han i 'Vild med dans' brugte sin seksualitet til at blive anerkendt af danskerne. Som om han havde brug for den, før han selv stod ved sin seksualitet.

»Det gjorde, at vreden forsvandt over en slurk kaffe,« smiler Silas Holst, som tror på, at 'dialogkaffe' kan ændre meget.

Men der er – indrømmer han – stadig et stykke vej endnu.

»Det kan stadig være hårdt bare at gå i Netto, for angsten for, at der er nogen, der sviner mig til, hvis de ser mig, sidder der hele tiden.«

»Derfor tager jeg heller ikke toget og kommer aldrig til at tage på et krydstogt. For tænk hvis der er nogen med, som ikke kan lide mig, og jeg ikke kan komme væk derfra …«

Silas Holsts bog 'Nok' er netop udkommet på Gyldendal