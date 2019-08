Folk, der følger danseren Silas Holst på Instagram, kunne torsdag eftermiddag se, at der var noget spændende på vej.

Kendissen lagde nemlig et billede op, hvor der bare stod ordene: 'Wait for it ...'

Tre timer senere afslørede danseren så, hvad det var for en stor nyhed, han havde på vej; han har nemlig valgt at åbne sin egen danseskole.

»Efter mange års overvejelser er tiden nu endelig kommet til at tage springet.. Det er lykkedes mig at skaffe mit drømmehold af instruktører, og vi glæder os til, at vi åbner d.16/9,« skriver kendissen sammen et billede af sig selv og navnet 'Silas Holst Dansestudie.'

Jeg åbner danseskole i Rødovre..!!! Efter mange års overvejelser er tiden nu endelig kommet til at tage springet.. det er lykkedes mig at skaffe mit drømmehold af instruktører og vi glæder os til at vi åbner d.16/9 - åbent hus d.15/9 - for meget mere info, følg linket i min bio her på min side eller følg os på facebook "Silas Holst Dansestudie" håber vi ses til dans?

»Jeg har jo praktisk talt vokset op i en danseskole, da min mor havde en hele min barndom. Det har derfor altid været en drøm for mig,« siger danseren og uddyber:

»Jeg har altid sagt, at når jeg kunne få mit drømmehold af instruktører, så skulle det være, og det kunne jeg nu, så det var helt naturligt, at det skulle ske.«

I torsdagens tidligere opslag kunne man se, at det er noget helt særligt, der nu sker for Holst, som især i talentprogrammet 'Vild med dans' har vundet danskernes hjerter.

'En livslang drøm kan endelig snart se dagens lys...!! Glæder mig meget til at dele med jer og håber, I tager godt imod,' skrev han om sit nye projekt.

Til B.T. forklarer han, at der selvfølgelig har været lidt bekymringer angående projektet.

»Selvfølgelig vil der altid være lidt nervøsitet forbundet med sådan et projekt, men man skal også turde satse noget,« siger han og uddyber, at han også økonomisk har måttet satse.

Han gør det dog ikke for pengene, men vil bare have, det skal køre rundt. Han vil gerne give forskellige danskere et godt sted at danse.

Silas Holst har foruden sit nye dansestudie også en masse andre gode ting i gang i sit liv.

Han skal som den første mandlige danser danne par med den første mandlige 'nybegynder' i 'Vild med dans.'

Han skal danse med skuespilleren Jakob Fauerby.

Til spørgsmålet om, hvordan han skal nå det hele, falder svaret prompte.

»Ingen ved det. Ej, jeg har jo en masse gode instruktører, som underviser og danser ligesom mig, så dem stoler jeg på. Derudover er min mor der, og hun har immervæk 30 års erfaring,« siger han.