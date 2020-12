Nytåret er lige om hjørnet, og med det følger en masse champagne, kransekage og fyrværkeri.

Det ender dog ofte galt for især mænd under 25 år. For ofte, hvis man spørger Sikkerhedsstyrelsen.

I en pressemeddelelse skriver de, at de derfor har lanceret en ny kampagne, der skal være med til at begrænse antallet af ulykker. Det første led i kampagnen er en sang med dertilhørende musikvideo.

I musikvideoen skildrer de to unge mænd i Jesu Brødre en nytårsaften både før, under og efter festen. Undervejs dukker deres mor op, spillet Lina Rafn, og minder dem om, at de skal huske sikkerhedsbriller. På vej ud af døren og igen under festen dukker deres far op, spillet af Niels Olsen. Han fortæller om, hvor slemt han selv kom til skade, da han som ung gik tilbage til en fuser.

Ja, faktisk trækker han bukserne ned for at vise, hvordan hans ædlere dele blev sprunget af.

Videoen er gået viralt på ganske kort tid. Den har mere end 320.000 visninger på YouTube, og på Facebook har mere end 340.000 set den.

Det er gode nyheder, da Sikkerhedsstyrelsen så får spredt deres budskab. De tror, at den alternative tilgang til kampagnen vil have en positiv effekt, da det drejer sig om en målgruppe, der er svær at overbevise:

»Vi er overbeviste om, at en musikvideo er en både troværdig og effektiv måde at nå en målgruppe, som ellers kan være svær at få i tale, når det drejer sig om fyrværkeri. Og dialogen er nødvendig, for statistikken viser, at drenge og mænd under 25 år tegner sig for langt over halvdelen af alle fyrværkeriskader,« siger kommunikationschef i Sikkerhedsstyrelsen Jacob Vestergaard.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at 228 danskere kom til skade med fyrværkeri ved årsskiftet 2019/2020, heraf 27 alvorligt. Otte ud af ti tilskadekomne var mænd.

Udover musikvideoen laver Sikkerhedsstyrelsen også kampagner målrettet fædre og tilskuere. Kampagnen til fædrene består af to korte film, der ved hjælp af pinlig og akavet humor skal motivere fædre til at optræde som ansvarlige rollemodeller nytårsaften, når de fyrer fyrværkeri af sammen med deres børn.

Kampagnen rettet mod tilskuere er der ikke de store oplysninger om, men det oplyses blot, at fire ud af ti tilskadekomne er folk, der ser til.