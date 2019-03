Den danske musiker og entertainer Sigurd Barrett skal være far for sjette gang med sin 24 år yngre kæreste.

Den dejlige nyhed kommer til at ændre Barret og kæresten Heidrun Petersens sommerplaner fuldstændig - for de havde planlagt en helt anden familiebegivenhed.

»Vi glæder os så meget! Det bliver jo Heidruns første og min nummer seks, men jeg bliver bare aldrig træt af børn, og jeg elsker babyer,« siger Sigurd Barrett til Se og Hør.

De lykkelige omstændigheder får parret til at revurdere planerne om et bryllup 1. juni - for netop den dag har Heidrun Petersen termin.

Barnet bliver 52-årige Sigurd Barretts sjette og 28-årige Heidrun Petersens første.

Den kendte entertainer, musiker og børne-tv-vært har tidligere forsvoret, at han ville finde sammen med en kvinde, der var så meget yngre end sig selv.

»Jeg har tænkt: ’Det er for patetisk at finde sammen med en ung kvinde.’ Pludselig står jeg selv i det. Jeg oplevede en indre konflikt, for hvorfor faldt jeg nu for en kvinde, der var så meget yngre?«

»Men hun er ikke bevidst gået efter en ældre kæreste, og jeg er ikke gået efter at finde en yngre. På en eller anden måde blev vi bare helt vildt glade for hinanden,« sagde Sigurd Barret i et stort interview med B.T. i 2016.

BLÅ BOG: Sigurd Barrett Født 1967 i Rødovre.

Pianist, entertainer, komponist og forfatter.

Bortadopteret fra fødslen og opvokset i Viborg.

Uddannet cand.phil. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet i 1992.

Fik i slutningen af 90erne

sit folkelige gennembrud med tv-programmerne ’Sigurds Bjørnetime’.

Har siden turneret med børnemusik og bl.a. introduceret børn for klassisk musik, jazz og opera.

Har udgivet en lang række børnebøger og -cd’er.

Har fået to guldplader og en platinplade.

Far til fem børn og kæreste med violinisten Heidrun Petersen.

Han afviste allerede dengang, at ​Heidrun Petersen var et 'trofæ'.

»Hun er en kvinde, som jeg holder rigtig meget af og elsker meget højt. Vi har fundet sammen, og der er en aldersforskel, men den er ikke vigtigt for os,« sagde Sigurd Barrett.

Fra tidligere forhold har Sigurd Barrett fem børn.

Kun to af dem, 16-årige Magda og Ellinor på 13, bor stadig hjemme.